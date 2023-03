Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Darum ist die mobile Atemschutzstrecke wichtig für die Feuerwehrkräfte

Noch gibt es keine fest installierte Atemschutzstrecke im Landkreis, doch in einigen Jahren soll sie in das neue Katastrophenschutzzentrum kommen. Bis dahin wird es eine mobile Einrichtung geben.

Plus Im Landkreis soll in einigen Jahren ein Katastrophenschutzzentrum entstehen. Bis es so weit ist, bekommen die Feuerwehrleute eine mobile Übungseinrichtung.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Wie wichtig eine gute Ausbildung der Feuerwehrmänner und -frauen ist, zeigt der Wohnhausbrand in Ried, bei dem eine 63-jährige Frau ums Leben kam. Mehr als 20 Atemschutzträgerinnen und-träger waren im Einsatz, um im Inneren des Gebäudes die Flammen zu bekämpfen und die Frau zu bergen. Der Landkreis wird bis Mitte des Jahres eine mobile Atemschutzstrecke einrichten, die dann allen Wehren zur Verfügung steht, um die Ausbildung noch weiter zu fördern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen