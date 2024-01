Das ist die neue Redaktionsspitze der Friedberger Allgemeinen

Wechsel an der Spitze: Ute Krogull als Redaktionsleiterin und ihr Stellvertreter Christian Gall starten mit dem neuen Jahr in die neue Aufgabe.

Die Friedberger Allgemeine hat ein neues Führungsteam: Ute Krogull, bislang Stellvertreterin von Thomas Goßner, tritt dessen Nachfolge an. Neuer Stellvertreter ist Christian Gall. Krogull arbeitet bereits seit 2016 in verantwortlicher Position in der Redaktion der Friedberger Allgemeinen und auch Gall kennt das Verbreitungsgebiet bereits gut.

Die 52-jährige Krogull ist in Mering geboren, in Kissing und Ried aufgewachsen und absolvierte ihr Abitur in Friedberg, bevor sie die journalistische Laufbahn einschlug. Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie in der Friedberger Redaktion, machte später eine Ausbildung (Volontariat) bei der Augsburger Allgemeinen und war danach in Landsberg, Mindelheim und Augsburg tätig.

Ute Krogull arbeitet seit 2016 bei der Friedberger Allgemeinen

2016 kehrte sie nach Friedberg zurück und berichtet mit Freude über die ganze Bandbreite des politischen und gesellschaftlichen Geschehens in Friedberg und Umgebung – von Stadtratssitzungen über das Altstadtfest bis hin zu Jugend und Schulen, Kultur und sozialen sowie kirchlichen Themen. In dieser Zeit hat sie viele Kontakte geknüpft, auf denen sie jetzt weiter aufbauen möchte, wie sie sagt: „Ich bin ein offener, kreativer Mensch und gehe gerne auf die Leute zu.“

Das werde sich sicher auch durch Aktionen und in der Berichterstattung der Friedberger Allgemeinen widerspiegeln. Man werde weiterhin einen kritischen, aber stets konstruktiven Blick auf die großen und kleinen Begebenheiten haben, die den Menschen in der Region wichtig sind. Diese Menschen und die Geschichten, die sie zu erzählen haben, liegen ihr besonders am Herzen – egal ob in der Friedberger Kernstadt, den Ortsteilen oder den Gemeinden im Landkreis-Süden.

Der stellvertretende Redaktionsleiter Christian Gall stammt aus Friedberg-West

Privat entspannt sie sich beim Gärtnern, Lesen und beim Yoga. Auch Reisen zählt zu den großen Hobbys der 52-Jährigen.

Für Christian Gall, der in Friedberg-West aufgewachsen ist, begann der Weg in den Journalismus 2010 in Friedberg. Nach seinem Abitur am dortigen Gymnasium machte er ein Praktikum bei der Friedberger Allgemeinen. Auch während seines Studiums in Germanistik und Geschichte schrieb er als Freier Mitarbeiter weiter für die Zeitung. Nach seinem Abschluss entschied er sich für das Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen; es folgten berufliche Stationen in Schwabmünchen, Krumbach, überregionalen Ressorts – und auch, im Rahmen einer Elternzeitvertretung, für einige Monate in Friedberg. 2020 wechselte er zum Regiodesk, dem Produktionsteam hinter den Lokalredaktionen. Dort wurde er zum Chef vom Dienst Digitales und hatte damit die Verantwortung über die Online-Auftritte der Lokalredaktionen der Augsburger Allgemeinen.

Anregungen an die Friedberger Allgemeine? Schreiben Sie der Redaktionsleitung!

„Ich freue mich darauf, an alte Kontakte anzuknüpfen und hoffentlich viele neue zu schließen“, sagt der 33-Jährige. Auch wenn er inzwischen mit seiner Ehefrau in Augsburg wohnt, hängt sein Herz am Wittelsbacher Land. Dort hat er auch im Sommer 2022 seine Hochzeit gefeiert. In seiner Freizeit ist Christian Gall leidenschaftlicher Angler und außerdem ein großer Skandinavien-Freund.

Die beiden freuen sich, zusammen mit dem ganzen Team der Friedberger Allgemeinen die vielen spannenden Geschichten des Landkreises möglichst vielen Menschen auf allen Kanälen nahezubringen – sei es in der gedruckten Zeitung und dem E-Paper, online auf friedberger-allgemeine.de sowie auch auf Facebook, Instagram und TikTok.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder auch Kritik an die neue Redaktionsleitung? Dann schreiben Sie gerne direkt an ute.krogull@friedberger-allgemeine.de und christian.gall@friedberger-allgemeine.de. (AZ)