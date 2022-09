Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Das machen Schulen in Aichach-Friedberg, um Rechtsextremismus zu verhindern

Plus Zwei Jugendliche rufen an ihrer Schule Nazi-Parolen aus. Der Fall bringt die Frage auf, was Schulen im Wittelsbacher Land tun, um solchem Verhalten vorzubeugen.

Von Bianca Dimarsico

"Heil Hitler" und "Sieg Heil" sollen zwei Jugendliche aus dem südlichen Landkreis, begleitet vom Hitlergruß, im Januar an ihrer Schule ausgerufen haben. Die heute 15- und 16-Jährigen kamen vor Gericht. Das Urteil: Geldstrafen in Höhe von mehreren Hundert Euro und ein aufklärendes Gespräch beim Verein Brücke zum Thema Nationalsozialismus. Dass so etwas an Schulen passiert, ist aktuell im Landkreis Aichach-Friedberg zum Glück eine Ausnahme. Trotzdem darf man das Thema nicht unterschätzen. So hatte zum Beispiel vor einigen Jahren die Gemeinde Mering noch ein Problem mit Rechtsextremismus, auch auf dem Schulhof. Welche Präventivmaßnahmen gegen Rechtsextremismus ergreifen Bildungseinrichtungen im Wittelsbacher Land?

