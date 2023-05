Das sind die schönsten Hochzeitslocations im Wittelsbacher Land

Umgeben von Natur oder historischer Kulisse – der Landkreis Aichach-Friedberg hat viele schöne Orte für Hochzeitsfeiern zu bieten. Eine Auswahl.

Der Sommer rückt näher, die Temperaturen steigen – und überall im Landkreis feiern Paare ihre Hochzeit. Blühende Natur, urige Gemütlichkeit oder eine historische Kulisse: Hier finden Sie eine Auswahl der schönsten Locations im Wittelsbacher Land.

Eingebettet in Wälder und Wiesen liegt das Gut Mergenthau bei Kissing. In der Hofanlage mit den malerischen Blumengärten können Hochzeitsgesellschaften bis 3 Uhr nachts feiern. Im Gewölbekeller können zwischen 40 und 80 Personen zusammenkommen, die Tenne bietet Platz für 90 bis 220 Gäste. Bei beiden Räumen gehört ein Außenbereich zum Angebot. Die Räumlichkeiten kosten zwischen 1200 und 1900 Euro und werden für jeweils drei Tage vermietet.