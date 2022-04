Das sind die schönsten Spielplätze in Friedberg, Mering und Umgebung

Spaß haben im Freien - das können Kinder auf den Spielplätzen unserer Region. Und die sind erstaunlich zahlreich und vielseitig, wie unser Ausblick zeigt.

Die Spielplätze in der Region versprechen zeitlose Outdoor-Abenteuer. Doch was macht die besonders empfehlenswerten Spielplätze aus? Wir haben mit den zuständigen Experten gesprochen und uns vor Ort umgesehen, um die schönsten Anlagen zu finden.