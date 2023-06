Das Wittelsbacher Land sucht verzweifelt nach Schülerlotsen

Die Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg handhaben die Hilfe für den sicheren Schulweg sehr verschieden. Doch eines eint alle: Helfer sind Mangelware.

Mit neongelber Warnweste und rot-weißer Winke-Kelle stehen sie morgens an Kreuzungen und Straßenübergängen und sichern den Schulweg für die Kinder im Wittelsbacher Land. Schulweghelferinnen und Schülerlotsen helfen Schulkindern über die Straße - und das meist ehrenamtlich. Die Kommunen tun sich schwer, genug Engagierte zu finden.

So gibt es in Friedberg neben den ehrenamtlichen Schulweghelferinnen (Erwachsene) auch Schülerlotsen und Schulbuslotsinnen (ab 13 Jahren), so Frank Büchel, Sprecher der Stadt Friedberg. Im vergangenen Schuljahr meldeten sich erstmals Schüler der Mittelschule Stätzling für diese Tätigkeit. Dort gibt es jetzt fünf Schulbuslotsen und -lotsinnen, die im Schulbus für Ordnung sorgen. An der Mittelschule Friedberg gibt es seit diesem Schuljahr ebenfalls fünf Schülerlotsen und -lotsinnen. Ihre Einsatzgebiete sind die Straßenübergänge in Schulnähe.

Mit neongelber Weste und Kelle hilft Daniel aus der neunten Klasse der Mittelschule Friedberg, den Schulweg sicherer zu machen. Foto: Julius Reinmuth

Voraussetzung für den Einsatz von Schülerinnen und Schülern zum Schulwegdienst ist, dass sie sich freiwillig zur Verfügung stellen und mindestens 13 Jahre alt sind. Auch muss eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen vorliegen. Die Schulleitung schlägt geeignete Kandidaten und Kandidatinnen vor. Die Ausbildung, Einweisung, Fortbildung und Betreuung übernimmt die Polizei in Friedberg.

Im Gegensatz zu erwachsenen Schulweghelferinnen (in Friedberg erhalten sie eine Ehrenamtsaufwandsentschädigung von 7,32 Euro pro Stunde) gibt es für Schüler- und Schulbuslotsen keine Aufwandsentschädigung. Sie erhalten von der Schule eine Urkunde, und die Stadt stellt ein kleines Budget für Aufmerksamkeiten wie Gutscheine zur Verfügung.

In Mering gibt es sechs Schulweghelferinnen

In Mering gibt es derzeit sechs Helferinnen und Helfer. Lisa Ritter von der Verwaltungsgemeinschaft hält diese Zahl für „ausbaufähig“. Sorgen macht sie sich aber noch nicht, denn der Lotsendienst werde – wenn sich nicht genug Lotsen zur Verfügung stellen – von Mitarbeiterinnen der Grundschule übernommen. Vier Standorte gibt es in Mering zu besetzen: an der Luitpoldschule, an der Kanal-, an der Tratteil- und an der Ambérieustraße. Auch hier bekommen die Schülerlotsen eine Ehrenamtspauschale.

Beate Hesse aus Kissing gehört schon fast zum Straßenbild. Seit fünf Jahren lotst die zweifache Mutter und koordiniert das Team der ehrenamtlichen Helferinnen. Allerdings mangele es im Team an mindestens acht Personen, um die Lotsenpunkte am Edeka, an der Schulstraße, der Fliederstraße und am Bahngäßchen zu besetzen. Dabei kommt bereits Unterstützung aus der Mittelschule: Jugendliche stehen zur Mittagszeit an den Punkten parat und helfen den Jüngeren.

Kissing sucht dringend Schülerlotsen

„Besonders für die Bahnhofstraße in Altkissing, 7.25 Uhr morgens, suche ich dringend Lotsen“, sagt Hesse besorgt. Wenn sich keiner meldet, müsse dieser Lotsenübergang geschlossen werden, und die Kinder müssen ohne Hilfe über die Straße. „Ich werde das Lotsen für das kommende Schuljahr zum letzten Mal koordinieren“, kündigt Hesse an. Danach habe sie selbst kein Kind mehr in der Grundschule und reiche das Zepter weiter.

In der kleinen Gemeinde Ried hat sich sogar der Gemeinderat mit der Schulwegsicherheit befasst. Das Gremium hat beschlossen, dass die Sportheimstraße vor der Schule von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr komplett gesperrt wird. Hier und in Hörmannsberg (Bushaltestelle) helfen die Lotsinnen den Kleinen über die Straße. Insgesamt kann sich Ried in diesem Jahr auf zwölf Schulweghelfer verlassen, weiß Petra Oberhuber-Kratzer von der Rieder Verwaltung. „Was ich persönlich sehr schön finde, dass neun Omas oder Opas unter den Helfern sind.“

Leider sei es auch in Ried recht schwierig, Eltern oder Großeltern für dieses sinnvolle Ehrenamt zu gewinnen. Schulweghelferinnen werden immer gesucht. Zwar würde es auch hier eine Entlohnung von der Verkehrswacht geben, „aber unsere Schulweghelfer machen das ehrenamtlich“, freut sich Oberhuber-Kratzer.