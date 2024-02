Interview

17:40 Uhr

Experte zu Treffen von AfD und Identitären: Diktatorisches Regime als Ziel

Plus Landtagsabgeordneter Cemal Bozoglu beobachtet die rechtsextreme Szene seit 30 Jahren. Er warnt, dass AfD-Mitglieder aus Aichach-Friedberg zu dem Spektrum zählen.

Von Ute Krogull

Herr Bozoglu, Sie beschäftigen sich seit den 1990er-Jahren mit Rechtsextremismus. Wie beurteilen Sie das Treffen von Mitgliedern der AfD und der Identitären Bewegung in Dasing?



Cemal Bozoglu: Wir wussten, dass es eine Vernetzung gibt. Der Abgeordnete Christoph Maier (Memmingen) hat zum Beispiel sehr enge Verbindungen ins identitäre Umfeld. Bereits die "Wannsee-Lightversion"-Konferenz in Potsdam hat mich schockiert. Dass jetzt ein Treffen von Identitären und AfD in unserer Region stattfindet, hat eine neue Qualität.

Wie sehen Sie die rechtsextreme Szene in der Region, speziell im Landkreis Aichach-Friedberg?



Bozoglu: Die AfD-Hochburgen in Bayern liegen vor allem in Niederbayern sowie im Raum Wunsiedel. In Schwaben sind es der Raum Memmingen/Mindelheim sowie Donauwörth/Dillingen und auch Günzburg/Krumbach. Aichach-Friedberg hat die Besonderheit, dass hier auf Landesebene agierende Anhänger von Björn Höcke in der AfD aktiv sind. Dazu zählt Kreisvorsitzender Paul Traxl, der zu den Erstunterzeichnern der Gruppierung "Der Flügel" gehörte. Es wurden auch schon hiesige AfD-Politiker vom Verfassungsschutz beobachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen