Der BLLV im Landkreis hat jetzt ein Ehrenmitglied

Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband Aichach-Friedberg zeichnet Rudolf Neuberger aus.

Bei der Generalversammlung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) Aichach-Friedberg wurden Martina Ritzel, Eric Altmannshofer und Katharina Zera als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt.

Dabei bekam Rudolf Neuberger eine besondere Ehrung: Unter großem Applaus wurde er zum Ehrenmitglied des Kreisverbandes gewählt. Seit 40 Jahren kümmert er sich um die Mitgliederverwaltung und führt im gleichen Zeitraum vorbildlich die Kasse. Die Vorsitzende Martina Ritzel freute es zudem sehr, dass er sich auch weiterhin für dieses Amt zur Verfügung stellt.

Thema der Versammlung war auch der gravierende Lehrermangel. Forderungen nach Kürzungen der Teilzeit oder das Zurückholen der Pensionisten rufen nach einem starken Berufsverband, denn diese Vorschläge erhöhen nur den schon immensen Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer, so der BLLV in einer Pressemitteilung. Mit seinen landesweit über 60000 Mitgliedern will er im Wahljahr ganz genau hinschauen, Haltung zeigen und sich für seine Mitglieder einsetzen. (AZ)