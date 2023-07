Aichach-Friedberg

Der Landkreis fährt beim Stadtradeln fast zehnmal um die Erde

Die besten Stadtradler aus Dasing in der Einzelwertung Hans und Georg Treffler sowie Waltraud Mayr jubeln mit dem besten Team Groaß Laimering.

Plus Dasing dominiert die Stadtradel-Aktion in Aichach-Friedberg. Zwei Brüder liefern sich ein Duell. Nur neun Kilometer machen den Sieg aus.

Die drei besten Einzelradlerinnen und -radler und die zwei besten Teams aus dem Landkreis kommen wieder aus der Gemeinde Dasing. Seit drei Jahren nehmen sie am Stadtradeln teil. In der Einzelwertung stehen seitdem immer dieselben auf dem Podest. Nur die Plätze wechseln. Diesmal hat es der 62-jährige Georg Treffler geschafft. Er war der Star am bei der Preisverleihung auf der Gemeindewiese vor dem Rathaus.

2654 Kilometer ist der Laimeringer im Zeitraum von 13. Mai bis 2. Juni geradelt. Sein Bruder Hans lieferte sich mit ihm ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur neun Kilometer trennten ihn von der Leistung seines Bruders. Sie wohnten nur 20 Meter voneinander entfernt, erzählen sie nach der Siegerehrung. „Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich gewinne. Drei Tage vor Ende lag mein Bruder ganze 70 Kilometer vor mir“, so Georg Treffler. Seinem Bruder Hans machte ein wichtiger Termin bei Würzburg kurz vor Ende einen Strich durch die Rechnung. Der 61-Jährige radelte zwar nach Würzburg – zum Glück hatte er in dieser Woche Urlaub. Doch sein Bruder ließ sich nicht aufhalten und holte ihn am letzten Tag noch ein. Sein Ziel war es, alle sieben angrenzenden Landkreise anzufahren. Die sportlichen Brüder fahren mit Tourenrädern, ohne Motor, das betonen sie.

