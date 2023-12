Aichach-Friedberg

Der Nikolaus im Wandel der Zeit: "Früher war er brutal, man hatte Angst."

Plus Der Dasinger Diakon Michael Popfinger, 65, tritt als Nikolaus auf. Ein Gespräch über Veränderungen, Kommerz und Glauben.

Grüß Gott, Herr Popfinger! Sie sind seit mehreren Jahrzehnten Diakon in Dasing, aber natürlich waren Sie auch mal Kind. Wie wurde bei Ihnen der Nikolaustag begangen?



Michael Popfinger: Der Nikolaus kam in meinem Dorf in jedes Haus und hatte den Krampus dabei. Einen Stiefel haben wir noch nicht rausgestellt. Bereits damals hatte er aber schon einen Rauschebart und schwere Stiefel.

Den Nikolaustag begeht die Christenheit seit Jahrhunderten. Wer ist eigentlich die Person, die da gefeiert wird?



Popfinger: Der heilige Nikolaus lebte im dritten Jahrhundert. Die Legende besagt, dass er voller Güte und Barmherzigkeit war. Beispielsweise lief in seiner Heimatstadt in der heutigen Türkei ein Schiff ein, das Korn geladen hatte. Dieses war aber nicht für das Volk gedacht, obwohl dieses Hunger hatte. Er hat dann dafür gesorgt, dass das Korn ausgeladen wurde, und sagte zur Besatzung: "Ihr werdet sehen, dass die Tanks morgen wieder voll sind." So war es am nächsten Morgen. Deshalb wird er als Mensch verehrt, der Gutes in die Welt gebracht hat.

