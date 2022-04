Der Personalmangel wegen Corona spitzt sich in Verwaltungen zu

Die Stadt Friedberg schließt ihr Bürgerbüro, im Landratsamt gibt es Wartezeiten: Gründe, Folgen und was dagegen unternommen wird.

Ob ein neuer Reisepass oder ein Bauantrag – die Bürgerinnen und Bürger müssen zurzeit viel Geduld aufbringen, wenn sie ein Anliegen an ihre Gemeinde haben. Hat sich der öffentliche Dienst angesichts der brummenden Konjunktur mit der Suche nach Personal ohnehin schon schwergetan, so verschärft jetzt auch noch Corona mit hohen Infektionszahlen die Situation.

Frank Büschel von der Stadt Friedberg bestätigt: "Pandemiebedingt gibt es schon lange Ausfälle, es ist eine verschärfte Situation. Das Bürgerbüro ist dafür das beste Beispiel." Die Anlaufstelle im Rathaus ist seit fast zwei Wochen komplett verwaist, besonders dringende Termine können nur noch telefonisch vereinbart werden. Darunter leiden der Bürgerservice und die Bauverwaltung.

"Wir verstehen, dass die Situation für alle Beteiligten ungünstig ist. Aber es ist schön, dass die Bürger Verständnis für unsere Situation zeigen", freut sich Büschel. Wie viele andere geht auch die Stadt Friedberg davon aus, dass sich die Situation von alleine bessert. "Die jetzige Veränderung der Regelungen gibt uns guten Grund zur Hoffnung, dass bald wieder alles normal verlaufen wird", sagt Büschel.

Ried lagert die IT an externe Dienstleister aus

"Die letzten zwei Jahre waren für die Verwaltung in Ried besonders hart, im IT-Bereich hat es oft an Personal gefehlt", erzählt Geschäftsstellenleiter Andreas Sausenthaler. Früher gab es noch einen eigenen IT-Spezialisten. Nachdem dieser gegangen ist, habe man sich nach Fachleuten aus dem öffentlichen Dienst umgesehen. Leider sei das nicht erfolgreich gewesen. Daraufhin habe man das Vakuum im IT-Bereich mit externen Dienstleistern ausgeglichen, was bis heute auch sehr gut funktioniert. "Wenn die IT nicht geht, dann geht gar nichts mehr. Wir können arbeiten so viel wir wollen, eine Verwaltung ist komplett abhängig von Internet, IT und entsprechenden Fachkräften", sagt Sausenthaler.

"Den Personalmangel bekommen wir als Landratsamt schon sehr zu spüren. Am stärksten wirkt es sich auf die staatliche Verwaltungsebene aus", erzählt Wolfgang Müller, Pressesprecher vom Landratsamt Aichach-Friedberg. Besonders betroffen seien aktuell die Baugenehmigungsbehörde und das Gesundheitsamt.

Corona ist eine besondere Belastung für die Ämter und Behörden. Wolfgang Müller sorgt sich: "Viele unserer Mitarbeiter fallen aufgrund Corona-Infektionen oder der Quarantäne-Pflicht aus." Die Mitarbeiter kommen zwar nach ein paar Tagen wieder, doch in der Zwischenzeit fehlt es an ihrer Arbeitskraft.

Personal im Landratsamt Aichach-Friedberg bekommt Unmut zu hören

Lange Wartezeiten frustrieren die Bürger. "Es ist echt schade, wenn ein Bürger einen Personalausweis beantragen will und dann ewig warten muss. Im schlimmsten Fall müssen wir ihn sogar nach Hause schicken. Begeistert reagiert dann selbstverständlich keiner", sagt der Pressesprecher mit Bedauern. Bisher gelinge es dem Landratsamt Aichach-Friedberg meist gut, utopische Wartezeiten zu vermeiden. Manche der Mitarbeiter übernehmen deshalb andere Arbeitsbereiche. Leider müsse sich das Personal trotz aller Mühe immer wieder den Unmut der Bürger anhören.