Der Sprung ins kalte Wasser: Wieso sich Menschen freiwillig ein Eisbad genehmigen

Zum siebten Mal in Folge sind die Finnen zum glücklichsten Volk der Welt gekürt worden und oft stellt sich die Frage, wieso gerade immer wieder den Bewohnerinnen und Bewohnern des hohen Nordens diese Ehre zuteilwird? Denn die Rahmenbedingungen erscheinen auf den ersten Blick nicht optimal: Einsamkeit, Dunkelheit und Kälte bestimmen einen Großteil des Jahres den Alltag und wären für unsereins wohl schwer zu ertragen. In Finnland gibt es einige Rezepte gegen diese Tristesse. Da wären Saunagänge aller Art, ein hoher Grad an Geselligkeit, sportliche Affinität und nicht zuletzt der unerschrockene Sprung ins eiskalte Wasser.

