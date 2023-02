Der Super Bowl steht an: Football-Fieber auch im Wittelsbacher Land

Plus Football ist längst auch im Landkreis populär. Der Super Bowl am Sonntag wird auch hier von vielen verfolgt. Wie, das haben wir zwei Gruppen gefragt.

Im Friedberger Pfarrzentrum geht es einmal im Jahr amerikanisch zu. Dann ist dort ein englischsprachiger Moderator zu hören, Chicken-Wings werden serviert und Trikots von Teams aus Seattle, New York oder Los Angeles sind zu sehen. Der Grund ist der Super Bowl, den dort eine Gruppe junger Menschen gemeinsam verfolgt. Genau wie beim SSV Alsmoos-Petersdorf, wo im Sportheim ebenfalls zusammen geschaut wird. Beides im privaten Rahmen.