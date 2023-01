Die Diagnose Krebs ist ein Schock – so hilft das Darmzentrum Friedberg

Das Darmkrebszentrum Friedberg-Augsburg vernetzt 30 Kooperationspartner vom Krankenhaus bis zu Psychologen. Sie nehmen die Perspektive der Patienten ein.

Eine Krebsdiagnose ist ein Schock. Betroffene haben nicht nur Angst um ihre Gesundheit, sondern auch davor, was während der Behandlung auf sie zukommt – Sorge zwischen OP, Chemotherapie, Bestrahlungen hilflos und allein zu sein. Das Darmzentrum Friedberg-Augsburg setzt hier an. Im Verbund von Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen haben die 30 Kooperationspartner aus dem Kreis Aichach-Friedberg und der Stadt Augsburg einen Perspektivwechsel vollzogen: Es behandelt nicht jeder Arzt mehr oder weniger unabhängig seinen Bereich, sondern in den gemeinsamen Mittelpunkt werden Patientin bzw. Patient und die Krankheit gerückt.

So finden wöchentlich Tumorkonferenzen statt, in denen die Fälle besprochen werden. Auch Art und Termine zur Weiterbehandlung werden bereits hier vereinbart. Für die Behandelten ist das eine Erleichterung. "Sie sollen nicht mehr zwischen den Stühlen sitzen", sagt Dr. Albert Bauer, Chefarzt der Inneren Abteilung am Krankenhaus Friedberg und Leiter des Darmkrebszentrums. Diese Vorgehensweise verbessert laut Bauer Studien zufolge außerdem den Behandlungserfolg.

2009 wurde das Darmzentrum Friedberg-Augsburg erstmals von der deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert, was bedeutet, dass es bestimmte Richtlinien und Vorgehensweisen einhalten muss. 80 bis 100 neue Patientinnen und Patienten werden jedes Jahr neu behandelt; sie kommen großteils aus Aichach-Friedberg sowie Augsburg. Wohnortnahe Betreuung ist ein wichtiges Ziel der etwa 300 Darmkrebszentren in Deutschland.

Kürzlich wurde die Zertifizierung für Friedberg erneuert. Dr. Bauer freut das besonders, schließlich sei zu Beginn nicht klar gewesen, wie lange gerade die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen dabei bleiben würden, auch wenn solche Behandlungen "aus einer Hand" in Großkrankenhäusern schon vorher üblich waren. Doch schnell war allen Beteiligten der große Vorteil klar, nämlich dass alle – von der Vorsorge über OP und Anschlussbehandlung bis zur Nachsorge – vernetzt sind und Behandlungsstrategien gemeinsam festgelegt werden können.

Das Darmzentrum kann schnell OP-Termine anbieten

Koordinationsstelle ist die Tumorkonferenz, die jeden Mittwochnachmittag per Videoschalte zusammentrifft. Sechs Kernbereiche sind verpflichtend dabei: Chirurgie, Gastroenterologie, Pathologie, Strahlentherapie, Onkologie und Radiologie. Diskutiert werden Befunde, Operation und weitere Fragen, etwa ob eine OP ausreicht, ob eine Vorbehandlung nötig ist, Chemotherapie und/oder Bestrahlung eingesetzt werden und welche Kontrollen wann nötig sind. Jeder Fall wird mindestens einmal besprochen, gibt es neue Erkenntnisse, werden diese erneut in die Konferenz eingebracht.

Wer an Krebs erkrankt ist, wird damit oft in der Sprechstunde mit dem Chirurgen erstmals konfrontiert. Man versuche den Menschen in dieser Situation ehrlich, deutlich und in einfacher Sprache – auch mithilfe von Bildern – die Diagnose und Operation zu erklären, sagt Dr. Patrick von Parpart, Chefarzt der Chirurgie und stellvertretender Leiter des Darmzentrums. Angehörige dürfen bei dem Gespräch dabei sein. Ein Vorteil: Das Darmzentrum kann sehr schnell OP-Termine anbieten. Diese Operationen werden mittlerweile möglichst minimalinvasiv – also mit Kamera und kleinen Schnitten – vorgenommen. Die Ergebnisse bringt der Chirurg in die Tumorkonferenz ein; teils, etwa bei Vorerkrankungen, wird ein Fall dort bereits vor der Operation besprochen.

Darmzentrum Friedberg-Augsburg behandelt bis zu 100 neue Patienten jährlich

Basis für Therapieentscheidungen sind auch die Informationen der Radiologie. Wie Andreas Adam, ärztlicher Leiter der Radiologie in Friedberg, erläutert, stellt diese bei der Tumorkonferenz nicht nur die in der eigenen Einrichtung angefertigten Aufnahmen (etwa Computertomografie/CT) vor, sondern auch vom Patienten mitgebrachte Unterlagen. Teilweise gilt es, umfangreiche Voruntersuchungen mit mehreren Tausend Bildern zusammenzufassen und einzuordnen, sei es zu Beginn der Behandlung als auch in deren Verlauf, um das Ansprechen der Therapie zu überwachen und diese bei Bedarf umzustellen.

Die Medizin sei in den vergangenen zehn bis 15 Jahren immer individualisierter geworden, erklärt Bauer. Dadurch komme auch den Pathologen mittlerweile große Bedeutung zu. Diese untersuchen nach der OP Gewebeproben. Dadurch lässt sich prognostizieren, welche Chemo die wirksamste sein wird. Auch die Strahlentherapie hat sich weiterentwickelt; 95 Prozent der Patienten und Patientinnen vertrügen sie mittlerweile gut, berichtet Dr. Michael F. Höck (Strahlentherapie Augsburg).

Einmal wöchentlich tagt die Tumorkonferenz des Darmzentrums Friedberg-Augsburg rund um dessen Leiter Dr. Albert Bauer (Zweiter von links). Foto: Ute Krogull

Dr. Ulrike Ripper (Internistische Gemeinschaftspraxis Friedberg) fasst es so zusammen: "Für Patienten ist es die optimale Lösung, dass nicht ein Arzt allein die Entscheidung trifft, sondern wird auch kontrovers diskutieren." Auch der Stress, Termine auszumachen, und lange Wartezeiten bleiben ihnen erspart. Das betrifft auch Psycho-Onkologen, bei denen es extrem schwierig ist. Auch die Rückmeldung der Patienten und Patientinnen seien sehr positiv, "Sie fühlen sich nicht verloren, sondern wissen, wie es weitergeht."