Die ersten Ukraine-Flüchtlinge sind da: So läuft das Verfahren

Die ersten Schutz suchenden Menschen aus der Ukraine sind in Aichach-Friedberg angekommen, meldet das Landratsamt. Sie müssen kein reguläres Asylverfahren durchlaufen.

Die Wirklichkeit überrollt die Behörden. Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Wittelsbacher Land eingetroffen, einige kommen bei Verwandten unter - andere brauchen eine Unterkunft. Landrat Klaus Metzger verspricht unbürokratische Hilfe. Diese ist nötig, da es noch keine Vorgaben gibt. Klar ist: Sie müssen kein reguläres Asylverfahren durchlaufen.

Grundsätzlich gilt: Ukrainische Staatsangehörige können visumsfrei nach Deutschland einreisen und sich für 90 Tage hier aufhalten, im Anschluss kann der visumsfreie Kurzaufenthalt auf Antrag für weitere 90 Tage verlängert werden. Das Landratsamt bittet ukrainische Staatsangehörige, die aufgrund der aktuellen Situation eingereist sind und sich im Landkreis aufhalten, dringend darum, sich beim Landratsamt zu melden. Dafür wurde ein eigenes E-Mail-Postfach eingerichtet: Ukraine@lra-aic-fdb.de. Folgende Angaben sind dort notwendig: Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufenthaltsort, Einreisezeitpunkt, Erreichbarkeit, auch eine Passkopie ist erforderlich.

Ukrainische Asylbewerber in Aichach-Friedberg: Anlaufstelle in Augsburg

Wer einen Asylantrag stellen möchte, soll sich direkt in der zuständigen Aufnahmeeinrichtung in Augsburg (Aindlinger Straße 16) melden. Hier erfolgt zunächst auch die Unterbringung und Versorgung. Die europäischen Innenminister haben beschlossen, dass ukrainische Staatsangehörige kein reguläres Asylverfahren durchlaufen müssen. Wie sich dieser Beschluss auf das Verfahren auswirkt, wird noch geklärt.

Die Versorgung mit Leistungen hängt vom ausländerrechtlichen Verfahren ab, ist aber in jedem Fall gewährleistet, beispielsweise über Hilfe zum Lebensunterhalt, Sachleistungen oder medizinische Versorgung. Ukrainische Staatsangehörige, die sich im Landkreis aufhalten und hier Bedarf haben, sollen sich bitte ebenfalls per E-Mail an das Landratsamt wenden: Ukraine@lra-aic-fdb.de.

Einiges ist allerdings noch unklar, denn die verfahrensrechtlichen Vorgaben werden aktuell an den Beschluss der europäischen Innenminister angepasst, weitere Änderungen sind hier zu erwarten. (AZ)

