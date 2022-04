Die Erstkommunion kann wieder groß gefeiert werden

Plus Traditionell finden am Weißen Sonntag viele Kommunionfeiern statt. Nach zwei Jahren Pandemie gibt es auch im Kreis Aichach-Friedberg wieder etwas Normalität.

Die ganze Familie kommt zusammen, das Kind steht im Mittelpunkt und man feiert gemeinsam. Die Erstkommunion wird oft groß zelebriert, zum einen in der Kirche und anschließend im Freundes- und Familienkreis. In den vergangenen zwei Jahren mussten auch im Landkreis Aichach-Friedberg die Kinder oft kürzertreten. Hygieneauflagen und hohe Inzidenzen machten vielen Festlichkeiten einen Strich durch die Rechnung. Das ist dieses Jahr anders. Die Beteiligten erzählen uns aus ihrer Perspektive von den Feierlichkeiten.