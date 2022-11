Aichach-Friedberg

Die Kliniken an der Paar wollen Lehrkrankenhaus werden

Die Kliniken an der Paar in Aichach-Friedberg streben an, Lehrkrankenhaus zu werden.

Plus Die Uniklinik Augsburg wird komplett neu gebaut und will verstärkt mit dem Umland kooperieren. Wie wirkt sich das auf die Krankenhäuser Aichach und Friedberg aus?

Von Ute Krogull

Es sorgt für Aufsehen, dass der Freistaat Bayern das Universitätsklinikum Augsburg neu bauen will, statt das 1982 eröffnete Haus grundlegend zu sanieren. Im Gespräch mit unserer Redaktion dazu betonte Wissenschaftsminister Markus Blume die Bedeutung der Kooperation mit dem Umland. Was erwarten sich die Kliniken an der Paar künftig in dieser Hinsicht?

