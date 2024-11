Die Kreisbrandinspektion stellt sich personell neu auf

Zum 1. November haben sich in der Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg einige personelle Änderungen ergeben. Bislang war Stefan Neumeir Kreisbrandmeister 3/3, also für das Gebiet um Mering und Ried zuständig. Nun wird er Kreisbrandinspektor für den Bereich 3. Dieser umfasst den kompletten südlichen Teil des Landkreises. Neumeir folgt auf Franz Hörmann, der in den „Feuerwehr-Ruhestand“ geht.

Icon Vergrößern Franz Hörmann war seit 1989 Mitglied der Kreisbrandinspektion. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg Icon Schließen Schließen Franz Hörmann war seit 1989 Mitglied der Kreisbrandinspektion. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg

Stefan Neumeir wird Kreisbrandinspektor für südlichen Landkreis Aichach-Friedberg

Hörmann war bereits seit 1989 Mitglied der Kreisbrandinspektion, zunächst als Kreisbrandmeister, seit 2008 als Kreisbrandinspektor. Im Namen aller Feuerwehren im Landkreis, ganz besonders im Landkreis-Süden, bedankte sich Kreisbrandrat Christian Happach herzlich bei dem Meringer für 35 Jahre Einsatz und Engagement und für ein Leben im Dienst der Feuerwehr.

Icon Vergrößern Bislang war Stefan Neumeir wird Kreisbrandinspektor für den Bereich 3. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg Icon Schließen Schließen Bislang war Stefan Neumeir wird Kreisbrandinspektor für den Bereich 3. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg

Franz Hörmanns Nachfolger als Kreisbrandinspektor, Stefan Neumeir, gibt sein bisheriges Amt als Kreisbrandmeister 3/3 an Thomas Henl weiter, der bislang stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Mering war. Das neue Organigramm der Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg ist online unter www.kbi-aic-fdb.de zu finden. (AZ)

Icon Vergrößern Thomas Henl ist nun Kreisbrandmeister 3/3. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg Icon Schließen Schließen Thomas Henl ist nun Kreisbrandmeister 3/3. Foto: Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg