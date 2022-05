Die Lechebene ist ein archäologischer "Hotspot"

Plus In Aichach-Friedberg gibt es besonders viele Bodendenkmäler. Ein Denkmalexperte erklärt, wie man bei Bauvorhaben damit umgeht und warum der Marienplatz ein Rätsel ist.

Bis in die 1970er/80er-Jahre wussten selbst Archäologen nicht, welcher Schatz sich unter den Wiesen und Feldern des Wittelsbacher Landes verbirgt. Dann aber kam mit der Luftbildarchäologie die Erkenntnis: Das Lechtal ist ein archäologischer Hotspot, voll mit Bodendenkmälern unterschiedlicher Perioden. Dieser kulturelle Reichtum ist auch eine Verpflichtung: Für die Historiker, weil sie mit der Auswertung all der Funde nicht hinterherkommen. Und für Bauherren, weil vor Projekten teils langwierige Grabungen stehen.