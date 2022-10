Diese Gesellen machen ihren Chefs Freude

Plus Luis Höck aus Friedberg und David Draxler aus Dasing schließen ihre Ausbildung als Metallbauer mit Bestnoten ab. Doch ihr Ehrgeiz ist damit noch nicht befriedigt.

Gleich zwei junge Männer aus dem Wittelsbacher Land waren bei der Gesellenprüfung als Metallbauer Fachrichtung Konstruktion erfolgreich: Luis Höck aus Friedberg ist der Innungsbeste mit Abschluss im Sommer 2021, und David Draxler aus Dasing hat seine Abschlussprüfung schon ein Jahr früher im Sommer 2020 mit Bravour abgelegt. Coronabedingt fand die Freisprechungsfeier erst mit Verspätung und für mehrere Jahrgänge statt.