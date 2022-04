Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Diese neuen Spielplätze sind in der Region geplant

Plus Eine neue Dirt-Bike-Bahn in Merching oder die Sanierung des Spielplatzes an der Rosenstraße in Dasing: Die Gemeinden wollen Kindern und Jugendlichen etwas bieten.

Von Michael Eichhammer

Familien mit Kindern zieht es bei schönem Frühlingswetter wieder auf die Spielplätze in der Region. Jede Gemeinde bemüht sich, die Zahl und Verteilung der Anlagen so zu gestalten, dass keine Familie einen allzu weiten Weg hat und jede kindliche Altersgruppe Spielangebote erhält. An einigen Orten stehen heuer Neuerungen an - dabei geht es jede Kommune ein bisschen anders an.

