Diese Weihnachtsmärkte sind 2023 im Landkreis Aichach-Friedberg geplant

Bald ist es wieder so weit: Die Vorweihnachtszeit beginnt. Damit Sie vorbereitet sind, gibt es hier eine Übersicht über die Veranstaltungen im Wittelsbacher Land.

In diesem Jahr geht die Weihnachtsmarktsaison im Landkreis Aichach-Friedberg besonders früh los. In vielen Orten kann man bereits am 25. und 26. November - und damit eine Woche vor dem ersten Advent - Adventsflair aufsaugen, sich mit weihnachtlicher Deko ausstatten und den ersten Glühwein schlürfen. Viele Gemeinden kommen an einem Wochenende in der Vorweihnachtszeit zusammen. Mit den Weihnachtsmärkten in Friedberg und Aichach gibt es aber auch welche, die durchgehend abends geöffnet haben. Das ist alles geplant.





Diese Weihnachtsmärkte sind in Aichach, Friedberg & Co. geplant

Die Weihnachtsmärkte sind nach Stadt bzw. Gemeinde alphabetisch sortiert.



Christkindlmarkt Adelzhausen : Die KLJB richtet am Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 0 Uhr den örtlichen Christkindlmarkt am Maibaum in Adelzhausen aus.

Die richtet am Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 0 Uhr den örtlichen am Maibaum in aus. Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Affing : Der Weihnachtsmarkt in Affing lockt nicht nur mit einem besonderen Ambiente im Schlosshof, sondern auch mit einem liebevollen Rahmenprogramm für Groß und Klein. So gibt es etwa ein Marionettentheater, Blasmusik, Weihnachtslieder und Märchenerzähler. Der Markt selbst dient einem guten Zweck. Die Spendenempfänger für das Jahr 2023 sind der Malteser Hilfsdienst , die Pfarrei Affing für hilfsbedürftige Familien, der Kinderheim Friedberg e.V., die Tafel Aichach ( Caritas ) und der Wünschewagen (ASB Augsburg). Geöffnet ist am Samstag, 9. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr, Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 20 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.weihnachtsmarkt-affing.de.

Der Weihnachtsmarkt in Affing lockt auf dem Schlosshof mit besonderem Flair. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)

Aichacher Christkindlmarkt : Im Advent verwandelt sich der Platz rund ums Rathaus in einen zauberhaften Weihnachtswald. Rund 30 Hütten bieten allerlei Weihnachtliches, aber auch Essen und Trinken an. Der Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt öffnet am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Zudem gibt es am Sonntag, 3. Dezember, auf dem Schlossplatz wieder einen alternativen Christkindlmarkt , bei dem Vereine und karitative Einrichtungen für einen guten Zweck verkaufen. Er ist geöffnet von 13 bis 20 Uhr.

Im verwandelt sich der Platz rund ums Rathaus in einen zauberhaften Weihnachtswald. Rund 30 Hütten bieten allerlei Weihnachtliches, aber auch Essen und Trinken an. Der in der Kreisstadt öffnet am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr, Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Zudem gibt es am Sonntag, 3. Dezember, auf dem wieder einen alternativen , bei dem Vereine und karitative Einrichtungen für einen guten Zweck verkaufen. Er ist geöffnet von 13 bis 20 Uhr. Adventsmarkt in Aichach-Klingen : Am Sonntag, 26. November, gibt es ab 14 Uhr einen Adventsmarkt auf dem Vorplatz zum Bürgerhaus in dem Aichacher Stadtteil.

Am Sonntag, 26. November, gibt es ab 14 Uhr einen auf dem Vorplatz zum Bürgerhaus in dem Aichacher Stadtteil. Weihnachtsmarkt in Aichach-Oberbernbach: Wie jedes Jahr wird im Pfarrhof am 16. Dezember, ab 16.30 Uhr ein kleiner Weihnachtsmarkt abgehalten.

In Aichach startet der Christkindlmarkt am 1. Dezember um 17 Uhr. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Lichterfest auf Schloss Blumenthal ( Aichach ): Die "Schlossherren und -damen" laden zum Lichterfest nach Blumenthal ein. Das Fest findet an den ersten drei Freitagen und Samstagen im Dezember statt. Dann werden die Gebäude im Innenhof des historischen Schlossensembles festlich beleuchtet und bunt, malerisch und märchenhaft erstrahlen. Zudem gibt es ein vielseitiges Kunst-, Kultur- und Familienprogramm. Der erste Termin ist am Freitag, 1. Dezember. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

In Friedberg lockt der Karitative Christkindlmarkt und der Friedberger Advent

Kathreinmarkt in Aindling : Kein Weihnachtsmarkt in seinem ursprünglichen Sinne, aber ebenfalls mit weihnachtlichem Flair findet am Wochenende vor dem ersten Advent der Kathreinmarkt in Aindling statt. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, gibt es auf dem Marktplatz von 17 bis 23 bzw. 11 bis 19 Uhr.

Kein in seinem ursprünglichen Sinne, aber ebenfalls mit weihnachtlichem Flair findet am Wochenende vor dem ersten der Kathreinmarkt in statt. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. November, gibt es auf dem Marktplatz von 17 bis 23 bzw. 11 bis 19 Uhr. Schlossweihnacht in der Anderswelt auf Schloss Pichl ( Aindling ): Wer lieber eine etwas andere Einstimmung auf die Weihnachtszeit haben möchte, ist auf Schloss Pichl gut aufgehoben. Dort gibt es einen - sagen wir - speziellen Weihnachtsmarkt , der im vergangenen Jahr für einen regen Zulauf gesorgt hat. Er findet am Samstag, 25. November, von 14.30 bis 20 Uhr und am Sonntag, 26. November, von 11 bis 19 Uhr statt.

Die Schlossweihnacht in der Anderswelt lädt auch in diesem Jahr wieder zu dem etwas anderen Weihnachtsmarkt auf Schloss Pichl. Foto: Albertine Ganshorn (Archivbild)

Weihnachtsmarkt der Vereine in Aindling-Eisingersdorf : Die Vereine organisieren am 16. Dezember gemeinsam einen Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz in Eisingersdorf . Los geht es um 16.30 Uhr.

Die Vereine organisieren am 16. Dezember gemeinsam einen auf dem Dorfplatz in . Los geht es um 16.30 Uhr. Dasinger Advent : Einen sozialen Adventsmarkt mit musikalischer Untermalung des Musikvereins bietet die Gemeinde Dasing . Am 10. und 17. Dezember gibt es ab 17 Uhr Heißgetränke und Speisen. Die Erlöse bleiben in der Gemeinde und werden an Notbedürftige gespendet. Am 10. Dezember schaut auch der Nikolaus vorbei.

Einen sozialen mit musikalischer Untermalung des Musikvereins bietet die Gemeinde . Am 10. und 17. Dezember gibt es ab 17 Uhr Heißgetränke und Speisen. Die Erlöse bleiben in der Gemeinde und werden an Notbedürftige gespendet. Am 10. Dezember schaut auch der Nikolaus vorbei. Eurasburger Christkindlmarkt : Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt in Eurasburg der Christkindlmarkt am Dorfplatz. Der Markt findet in diesem Jahr am 2. Dezember ab 14 Uhr statt.

17 Bilder Eindrücke vom kulinarischen Rundgang über den Friedberger Advent 2022 Foto: Verena Hanner, Valentin Kroberger

Karitativer Christkindlmarkt Friedberg : In Projekte in Afrika und Indien fließt der Erlös des Karitativen Christkindlmarktes auf dem Platz vor St. Jakob . Dafür bereiten Schulen, Vereine und Organisationen liebevoll Produkte sowie Speis und Trank vor. Auch einen Christbaumverkauf sowie ein Rahmenprogramm gibt es. Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag, 30. November und 1. Dezember, 16 bis 20, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 20 und Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

In Projekte in und fließt der Erlös des Karitativen Christkindlmarktes auf dem Platz vor . Dafür bereiten Schulen, Vereine und Organisationen liebevoll Produkte sowie Speis und Trank vor. Auch einen Christbaumverkauf sowie ein Rahmenprogramm gibt es. Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag, 30. November und 1. Dezember, 16 bis 20, Samstag, 2. Dezember, 14 bis 20 und Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 20 Uhr. Friedberger Advent : Hochwertige Produkte in einmaliger Atmosphäre mit Lichterglanz sowie ein anspruchsvolles kulturelles Rahmenprogramm mit Konzerten und einer Ausstellung machen den Reiz des Friedberger Advents rund um die Jakobskirche aus. Die "Nacht der Sterne" (lange Kunstnacht) findet am Freitag, 8. Dezember, bis 22 Uhr statt und die lange Einkaufsnacht im Stadtgebiet und auf dem Markt am Freitag, 15. Dezember, bis 22 Uhr. Ansonsten sind die Öffnungszeiten vom 5. bis 23. Dezember montags bis freitags 16 bis 20.30 Uhr, samstags und sonntags 13 bis 20.30 Uhr. An den Samstagen ist das Parken in der Stadt kostenlos.

Hochwertige Produkte in einmaliger Atmosphäre mit Lichterglanz sowie ein anspruchsvolles kulturelles Rahmenprogramm mit Konzerten und einer Ausstellung machen den Reiz des Friedberger Advents rund um die Jakobskirche aus. Die "Nacht der Sterne" (lange Kunstnacht) findet am Freitag, 8. Dezember, bis 22 Uhr statt und die lange Einkaufsnacht im Stadtgebiet und auf dem Markt am Freitag, 15. Dezember, bis 22 Uhr. Ansonsten sind die Öffnungszeiten vom 5. bis 23. Dezember montags bis freitags 16 bis 20.30 Uhr, samstags und sonntags 13 bis 20.30 Uhr. An den Samstagen ist das Parken in der Stadt kostenlos. Christkindlmarkt in Inchenhofen : Am Samstag, 2. Dezember, laden der Frauenbund und der Pfarrgemeinderat zum Christkindlmarkt nach Inchenhofen auf den Zisterzienserplatz ein. Los geht es um 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem gibt es Weihnachtliches zu kaufen.

Waldweihnacht auf Gut Mergenthau beginnt schon am 25. November

Waldweihnacht auf Gut Mergenthau: Mit ihrer stimmungsvollen Atmosphäre bezaubert die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau bei Kissing an den vier Wochenenden vor Weihnachten 25./26. November, 2./3. sowie 9./10., und 16. /17. Dezember. Geöffnet ist samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Regionale Aussteller bieten Kunsthandwerk und Kulinarik. Pony- und Kamelreiten, Greifvogelschau und Musik sind einige Programmpunkte des Marktes. Der Eintritt ist frei, Parkplätze befinden sich am Gutshof. Der Verkauf der zertifizierten Bio-Christbäume findet ab 25. November bis 23. Dezember täglich von 9 bis 16 Uhr statt sowie am Vormittag des 24. Dezember.

Ein besonders stimmungsvoller Christkindlmarkt ist die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau. Foto: Edigna Menhard (Archivbild)

Kissinger Weihnachtsmarkt : Am ersten Adventswochenende findet von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, der Kissinger Weihnachtsmarkt beim Rathaus statt. Die Buden öffnen Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt traditionell von der örtlichen Gewerbevereinigung HHK Kissing . Es gibt Essen, Trinken und weihnachtliche Geschenke zu kaufen. Die Musikkapelle spielt und das Tanzstudio Effect tritt mit seinen Kindergruppen auf.

Am ersten Adventswochenende findet von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, der Kissinger beim Rathaus statt. Die Buden öffnen Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Veranstaltet wird der traditionell von der örtlichen Gewerbevereinigung HHK . Es gibt Essen, Trinken und weihnachtliche Geschenke zu kaufen. Die Musikkapelle spielt und das Tanzstudio Effect tritt mit seinen Kindergruppen auf. Kühbacher Adventsmarkt : Am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, ab 15 Uhr lädt die Marktgemeinde Kühbach zum traditionellen Adventsmarkt ein, heuer zum zweiten Mal am Gelände des Maibaumparkplatzes. Im stimmungsvoll beleuchteten Ambiente bieten die ortsansässigen Vereine und Gruppierungen zahlreiche Schmankerl wie Flammkuchen, Feuerwurst, Stollen, Crêpes sowie Glühwein, Punsch, heißen und kalten Aperol, Glühbier und kalte Getränke an.

Am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, ab 15 Uhr lädt die Marktgemeinde zum traditionellen ein, heuer zum zweiten Mal am Gelände des Maibaumparkplatzes. Im stimmungsvoll beleuchteten Ambiente bieten die ortsansässigen Vereine und Gruppierungen zahlreiche Schmankerl wie Flammkuchen, Feuerwurst, Stollen, Crêpes sowie Glühwein, Punsch, heißen und kalten Aperol, Glühbier und kalte an. Adventszauber auf dem Paulihof in Kühbach-Unterbernbach: Der Paulihof lädt am Sonntag, 26. November zum Adventszauber ein. Zwischen 14 und 18 Uhr gibt es Live-Musik, ein Märchenzelt, einen Verkaufsstand mit Selbstgemachtem und Waffeln.

Meringer Weihnachtsmarkt dauert heuer zwölf Tage

Merchinger Advent : In Merching helfen alle zusammen, um am Sonntag, 3. Dezember, den Merchinger Advent zu organisieren. Der kleine karitative Christkindlmarkt findet auf dem Schulhof statt. Die Buden eröffnen um 15 Uhr, um 16 Uhr ist die Eröffnungsansprache. Es gibt selbst gemachte Köstlichkeiten und kleine Geschenke. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus, Ende der Veranstaltung ist gegen 20 Uhr.

Der Meringer Weihnachtsmarkt läuft in diesem Jahr zwölf Tage. Foto: Heike Scherer (Archivbild)

Weihnachtsmarkt Mering : Zur Weihnachtszeit füllt sich der Meringer Marktplatz wieder mit Buden. Der Weihnachtsmarkt dauert heuer mit zwölf Tagen besonders lange. Er geht von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, und dann durchgehend von Donnerstag, 14., bis Donnerstag, 21. Dezember. Geöffnet ist jeweils von 16.30 bis 21 Uhr. Veranstalter ist der Gewerbeverband Mering aktuell. An den Öffnungszeiten finden musikalische weihnachtliche Untermalung durch die Kolpingkapelle Mering und der Feuerwehrkapelle Mering sowie weitere künstlerische Darbietungen statt.

Zur Weihnachtszeit füllt sich der Meringer Marktplatz wieder mit Buden. Der dauert heuer mit zwölf Tagen besonders lange. Er geht von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. Dezember, und dann durchgehend von Donnerstag, 14., bis Donnerstag, 21. Dezember. Geöffnet ist jeweils von 16.30 bis 21 Uhr. Veranstalter ist der Gewerbeverband aktuell. An den Öffnungszeiten finden musikalische weihnachtliche Untermalung durch die Kolpingkapelle und der Feuerwehrkapelle sowie weitere künstlerische Darbietungen statt. Adventsmarkt in Obergriesbach : Drei Jahre gab es keinen Adventsmarkt am Schützenheim in Obergriesbach . Doch heuer findet der Adventsmarkt mit dem einzigartigen Flair am Schützenheim erstmals wieder statt. Die Hubertusschützen und die Stockschützen laden am Samstag, 25. November, von 17 bis 21 Uhr dazu recht herzlich ein. Ein Teil des Erlöses wird an den Bunten Kreis gespendet.

Drei Jahre gab es keinen am Schützenheim in . Doch heuer findet der mit dem einzigartigen Flair am Schützenheim erstmals wieder statt. Die Hubertusschützen und die Stockschützen laden am Samstag, 25. November, von 17 bis 21 Uhr dazu recht herzlich ein. Ein Teil des Erlöses wird an den Bunten Kreis gespendet. Nikolausmarkt und Adventssingen in Pöttmes : Die Marktgemeinde hat gleich zwei Veranstaltungen zu bieten. Am Sonntag, 3. Dezember, findet von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz der Nikolausmarkt mit Kunsthandwerkern statt. Eine Woche später - Samstag, 16. und Sonntag, 17. Dezember - gibt es an derselben Stelle dann das Adventssingen mit Weihnachtsmarkt . Am Samstag von 17 bis 21 Uhr; am Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

Zum Nikolausmarkt und Adventssingen schmückt auch wieder ein Baum den Pöttmeser Marktplatz. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)

Vorweihnachtlicher Handwerkermarkt und Adventszauber in Pöttmes-Handzell : In dem Pöttmeser Ortsteil findet an dem Wochenende vor dem ersten Advent ein Handwerkermarkt im Jagdgenossenschaftsstadel statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag, 25. November, ab 15 Uhr; Sonntag, 26. November, 13 bis 18 Uhr. Ebenfalls in Handzell allerdings im Sportstadel findet eine Woche später am Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr der Adventszauber statt.

In dem Pöttmeser Ortsteil findet an dem Wochenende vor dem ersten ein Handwerkermarkt im Jagdgenossenschaftsstadel statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag, 25. November, ab 15 Uhr; Sonntag, 26. November, 13 bis 18 Uhr. Ebenfalls in allerdings im Sportstadel findet eine Woche später am Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr der statt. Rehlinger Advent : In Rehling auf dem Rathausplatz findet am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, der Rehlinger Advent statt. Los geht es gegen 11.30 Uhr nach dem Gottesdienst.

In Rehling auf dem Rathausplatz findet am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, der Rehlinger statt. Los geht es gegen 11.30 Uhr nach dem Gottesdienst. Christkindlmarkt in Ried: Am Freitag, 1. Dezember um 18 Uhr wird der Platz vor dem Rathaus in Ried wieder im Glanz der Lichter und der geschmückten Buden erstrahlen. Weiter geht es dann am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr. Dann können die Gäste Köstlichkeiten genießen und kreative Geschenke aus der Region entdecken - auch für den guten Zweck. Denn Kümmerin Claudia Bordon-Vieler hat mit Seniorinnen und Senioren fleißig gestrickt, gehäkelt und genäht. Die Hälfte des Erlöses geht an die Tafel in Mering .

Winterzauber in Ried-Hörmannsberg erst am 5. Januar

Winterzauber in Ried-Hörmannsberg: Zum neuen Jahr am 5. Januar ab 16 Uhr veranstalten die Ortsvereine gemeinsam den sogenannten "Winterzauber" rund um das Feuerwehrhaus. Zusammen mit der Dorfjugend, dem Obst- und Gartenbauverein und der Freiwilligen Feuerwehr sorgen die Böllerschützen am Vorplatz des Feuerwehrhauses für Bratwürstle, selbstgemachten Glühwein, Punsch, Stollen und Lebkuchen. Musikalisch umrahmt wird diese besondere Feier von Klängen der Rostigen Kehlen und dem Hörmannsberger Musikchor.

Zum neuen Jahr am 5. Januar ab 16 Uhr veranstalten die Ortsvereine gemeinsam den sogenannten "Winterzauber" rund um das Feuerwehrhaus. Zusammen mit der Dorfjugend, dem Obst- und Gartenbauverein und der sorgen die Böllerschützen am Vorplatz des Feuerwehrhauses für Bratwürstle, selbstgemachten Glühwein, Punsch, Stollen und Lebkuchen. Musikalisch umrahmt wird diese besondere Feier von Klängen der Rostigen Kehlen und dem Hörmannsberger Musikchor. Weihnachtsmarkt der Vereine in Schiltberg : Am Freitag, 1. Dezember, findet in Schiltberg im Innenhof des Bürgerhauses der Weihnachtsmarkt der Gemeinde statt.

Das Ambiente auf dem Kipferlmarkt in Hofhegnenberg ist jedes Jahr ein ganz besonderes. Foto: Brigitte Glas (Archivbild)

Wintermarkt Unterbergen ( Schmiechen ): Weil die Vorweihnachtszeit voll gepackt ist mit Veranstaltungen gibt es im schönen Dorf Unterbergen statt dem Weihnachts- einen Wintermarkt am Freitag, 29. Dezember. Diesen richtet die Feuerwehr auf dem Dorfplatz vor dem Feuerwehrhaus aus. Es gibt Essen, Getränke und Lagerfeuer. Los geht es gegen 16.30 Uhr.

Weil die voll gepackt ist mit Veranstaltungen gibt es im schönen Dorf statt dem Weihnachts- einen Wintermarkt am Freitag, 29. Dezember. Diesen richtet die auf dem Dorfplatz vor dem Feuerwehrhaus aus. Es gibt Essen, und Lagerfeuer. Los geht es gegen 16.30 Uhr. Adventsmarkt in Sielenbach : Zum zweiten Mal startet der Adventsmarkt in Sielenbach auf dem Dorfplatz bereits mit einem abgespeckten Angebot am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr zum sogenannten "Vorglühen". Der eigentliche Adventsmarkt findet dann am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr statt.

Zum zweiten Mal startet der in auf dem Dorfplatz bereits mit einem abgespeckten Angebot am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr zum sogenannten "Vorglühen". Der eigentliche findet dann am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr statt. Kipferlmarkt Hofhegnenberg ( Steindorf ): Die Gärten und den bezaubernden Innenhof öffnet das sonst nicht zugängliche Schloss Hofhegnenberg jährlich für seinen Kipferlmarkt. Dieser findet am zweiten Adventswochenende 9. und 10. Dezember statt. Geöffnet ist jeweils von 16 bis 17 Uhr. Herz der Benefizveranstaltung ist der Verkauf großer Mengen an selbst gebackenen Plätzchen für den guten Zweck. Zum Rahmenprogramm gehören Führungen durch die Schlosskapelle, Musik und Besuch vom Nikolaus am Sonntag.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Vielzahl an Veranstaltungen kann es durchaus sein, dass uns ein Termin nicht bekannt ist. Sollten wir einen Weihnachtsmarkt nicht aufgelistet haben, dann melden Sie sich gerne unter redaktion@friedberger-allgemeine.de oder redaktion@aichacher-nachrichten.de mit den wichtigsten Infos. Wir pflegen die Liste dann online gerne nach.

Lesen Sie dazu auch