Dr. Gabriel Stoinescu wird neuer Chefarzt der Gynäkologie

Sokol Rexhepi verlässt die Geburtshilfe-Abteilung am Krankenhaus Friedberg nach gut zwei Jahren. Sein Nachfolger ist Experte für Onkologie und Operationen.

Dr. Gabriel Stoinescu (55) wird zum 1. Mai neuer Chefarzt der Hauptabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Friedberger Standort der Kliniken an der Paar. Der Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe tritt damit die Nachfolge von Sokol Rexhepi an, der die Kliniken an der Paar auf eigenen Wunsch verlässt.

Stoinescu wirkte zuletzt als Chefarzt der Frauenheilkunde an der Helios-Frankenwald-Klinik in Kronach. Davor war er unter anderem als Facharzt, Oberarzt sowie Leitender Oberarzt und kommissarischer Chefarzt am Klinikum Wilhelmshaven sowie als Leitender Oberarzt am Helios-Klinikum Bad Saarow tätig. Schwerpunkte seiner bisherigen Tätigkeiten lagen unter anderem in der speziellen Geburtshilfe und Perinatal-Medizin sowie auch in der onkologischen Gynäkologie, in der Urogynäkologie und in der mikroinvasiven Chirurgie. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Friedberg", so Stoinescu. "Noch dazu, weil Friedberg in einer landschaftlich so schönen Region liegt."

Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg soll dauerhaft stabilisiert werden

Landrat Klaus Metzger sagt zu der Personalie, er freue sich, dass die Nachfolge Rexhepis schnell und gut geregelt werden konnte. "Das ist ein wichtiges Signal für die werdenden Mütter im Landkreis. Wir wollen die Geburtshilfe am Standort in Friedberg dauerhaft stabilisieren." Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, ergänzt: "Mit Dr. Stoinescu konnten wir einen breit aufgestellten und erfahrenen Chefarzt für das Friedberger Krankenhaus gewinnen." Er sei aufgrund seiner Erfahrung und seinen Tätigkeitsschwerpunkten für die Hauptabteilung in Friedberg bestens geeignet, da sich seine bisherigen Tätigkeitsschwerpunkte ziemlich genau mit denen der Hauptabteilung am Krankenhaus Friedberg decken.

Außerdem ist der KliPa-Geschäftsführer froh, dass es noch eine einwöchige Übergabephase zwischen dem bisherigen und dem neuen Chefarzt geben wird, sodass ein reibungsloser Übergang möglich ist. Er dankt Rexhepi für dessen Aufbauarbeit der noch jungen Hauptabteilung und wünscht ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute.

Sokol Rexhepi, Chefarzt Geburtshilfe und Gynäkologie, verlässt das Krankenhaus Friedberg. Foto: Kliniken an der Paar/Holger Weiß

In der Hauptabteilung Gynäkologie im Krankenhaus Friedberg werden jährlich circa 1800 Patientinnen behandelt. Die Frauenklinik deckt fast das gesamte Spektrum der Frauenheilkunde ab. Es werden sowohl operative als auch konservative Behandlungsverfahren angewendet. Auf der Geburtsstation werden vom Team, bestehend aus Beleghebammen, Ärzten und Ärztinnen sowie dem Pflegepersonal nach Angaben der Kliniken um die 800 Geburten im Jahr betreut. Im Jahr 2022 waren es 730 Baby, die dort zur Welt kamen, davon 400 aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Seit 2018 hatte die Geburtshilfe im Landkreis schwierige Zeiten erlebt. Damals wurde die Station in Aichach wegen Hebammenmangels geschlossen. In Friedberg war die Situation wegen versicherungs- und arbeitszeitrechtlicher Probleme der Belegärzte schwierig. Das führte zu einer mehrwöchigen Schließung im Frühling 2019. Bei der Wiedereröffnung als Hauptabteilung sprang als Chefarzt der Friedberger Dr. Siegbert Mersdorf ein, der eigentlich in Rente gehen wollte. Im Januar 2020 löste Rexhepi, der zuvor in Eichstätt tätig gewesen war, ihn ab.

Geburtenstation in Friedberg macht ein hohes Defizit

Er baute vor allem den Bereich der Operationen aus; hier setzte man auf minimal-invasive Methoden, auch bei Tumor-OPs. Rexhepi ist spezialisiert auf Inkontinenzbeschwerden, hat hierfür eine eigene Operationstechnik entwickelt. Diese zog überregional Patientinnen nach Friedberg.

Die Station macht über zwei Millionen Euro Defizit im Jahr. Eine Million davon zahlt der Freistaat im Rahmen eines speziellen Förderprogramms für kleine Kliniken bzw. Geburtenstationen.