Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Drei Euro mehr fürs Schnitzel? Wirte in Sorge wegen Mehrwertsteuererhöhung

Andreas Ufertinger, Betreiber des Brauereigasthofs St. Afra im Felde in FRiedberg, befürchtet rückläufige Umsätze in der Branche.

Plus Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie soll wieder erhöht werden. Wirte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg fürchten Folgen für Lokale und Gäste.

Von Sarah Mayr

Nach zweiwöchigem Betriebsurlaub öffnet der Gasthof St. Afra im Felde in Friedberg wieder seine Türen. Doch während die Gäste das Ambiente genießen, geht in der Branche Sorge wegen der geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer um. Die Bundesregierung hatte den Steuersatz auf Speisen 2020 von 19 auf sieben Prozent gesenkt, um Betriebe während der Corona-Pandemie zu entlasten. Allerdings läuft diese Regelung Ende des Jahres voraussichtlich aus. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband schlägt Alarm: Er befürchtet Preissteigerungen, sinkende Umsätze und 12.000 Betriebsschließungen.

"Ein Ort der Sehnsucht, an dem Stammtische zusammenkommen und Menschen sich austauschen können" – so beschreibt Andreas Ufertinger, Inhaber des Brauereigasthofs St. Afra im Felde in Friedberg, die Bedeutung der Gastronomie. Neben dem Gasthof mit Biergarten umfasst sein Betrieb ein Hotel sowie Catering-Services für Kindergärten, Schulen und Veranstaltungen. Auch Tagungsmöglichkeiten und Feierlichkeiten gehören zu seinem Repertoire.

