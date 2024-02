Aichach-Friedberg

17:45 Uhr

E-Rezepte: Mit diesen Problemen haben Patienten zu kämpfen

Plus E-Rezepte sind seit Januar in vielen Fällen verpflichtend. Apothekern und Ärzten fallen Kinderkrankheiten auf. Auf lange Sicht bereitet etwas anderes Sorgen.

Von Bill Titze

Sie waren über Jahrzehnte ein treuer Begleiter nach dem Arztbesuch: die dünnen, roten Papier-Rezepte. Seit dem 1. Januar sind diese aber in vielen Fällen Geschichte. Wenn heute ein Arzt ein Medikament verschreibt, tut er das nicht mehr unbedingt mit Kugelschreiber, sondern elektronisch, per E-Rezept. Digitalisierung im besten Sinne möchte man meinen. Wären da nicht diverse Probleme, die sowohl in Arztpraxen als auch in Apotheken der Region für Stirnrunzeln sorgen.

Teilweise technische Probleme bei E-Rezept in Aichach-Friedberg

Grund dafür sind unter anderem die Kartenlesegeräte, die nicht mehr nur in Arztpraxen zur Verwendung kommen, sondern ebenso in den Apotheken. Eigentlich sollen die Apotheken-Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit die vom Arzt digital unterschriebenen Rezepte einsehen können. Eigentlich. Denn das Ganze funktioniert mitunter nicht so reibungslos, wie vorgesehen. "Die Übertragung der Daten von der Karte auf unser System dauert manchmal schon etwas länger", berichtet Eva Müller von der Ludwigs-Apotheke in Friedberg. Auch in der Markt-Apotheke Kühbach weiß man von technischen Problemen zu berichten. "Die Software selbst macht gelegentlich Probleme", sagt Inhaber Roman Mayer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

