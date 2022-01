Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Ein Jahr Impfen im Landkreis: Warten, Freude – und enormer Druck

Impfstart am 27. Dezember 2020: Erika Kosuchowski, 89 Jahre alt, war die erste Bewohnerin im Haus an der Paar in Aichach, die sich von Impfassistentin Lisa Roth impfen ließ.

Plus Der Start der Impfungen war auch in Aichach-Friedberg mit viel Hoffnung verbunden. Wie die Kampagne im Landkreis verlief - und was von der Motivation noch übrig ist.

Von Anna Katharina Schmid

Wie effektiv ist es - und wie sicher? Frei entscheiden - oder verpflichten? Kaum etwas führte in der vergangenen Zeit zu so viel Hoffnung, Spannung und Streit in der Gesellschaft wie das Impfen. Rund ein Jahr ist es her, dass im Landkreis die ersten Dosen gegen das Coronavirus gespritzt wurden. Nach einem großen Ansturm verlor die Impfkampagne im Sommer an Fahrt. Zwischen Bangen und Freude, Engagement und Gegenwind: Wie Menschen im Landkreis auf das erste Impfjahr zurückblicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

