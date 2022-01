Aichach-Friedberg

17:58 Uhr

Einlasskontrolle vor dem Spielen: Wie läuft die Corona-Testpflicht in Kitas?

Plus Lollitests oder Tests durch die Eltern? So stehen das Personal von Kindertagesstätten und Eltern in Aichach-Friedberg der Corona-Testpflicht in den Kitas gegenüber.

Von Christine Hornischer

In die Krippe oder den Kindergarten geht es seit 10. Januar nur noch mit Tests. Eltern müssen Krippen- und Kindergartenkinder ab einem Jahr verpflichtend dreimal pro Woche selber testen. In Augsburg nutzen viele Einrichtungen Lolli-Tests. Der Weisheit letzter Schluss oder eine Lösung mit Tücken? In Kitas und bei Elternbeiräten und Eltern im Landkreis macht sich Unsicherheit breit.

