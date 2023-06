Eisern verschlossen: Apotheken bleiben am Mittwoch in Aichach-Friedberg zu

Am Apoteheken-Protesttag sind keine Medikamente in Aichach-Friedberg zu bekommen. Die Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker sind kaum zu übersehen.

Etwas unschlüssig steht der Mann im roten Poloshirt in der Ludwigstraße. "Hier ist auch geschlossen", murmelt er vor sich hin. Und tatsächlich gibt es an diesem Mittwoch in der Rosen-Apotheke nichts zu holen. Da hilft auch kein Klopfen an der Fensterscheibe. Die Tür bleibt eisern verschlossen.

Direkt hinter der Glasscheibe steht auch, warum es keine Schmerztabletten, Salben und Co. gab. Dort wird in roten Lettern auf weißem Grund auf den Bundesweiten Protesttag der Apotheken hingewiesen. Der galt auch in Friedberg, dort hat tatsächlich keine Apotheke geöffnet, auch nicht zum Notdienst. Wer dringend Medikamente brauchte, musste nach Augsburg, Pöttmes oder Aindling ausweichen. Diese Filialen hatten Notdienst.

Mitarbeiter von Apotheken fordern Ausgleich für Mehrarbeit

Nicht nur spür-, sondern auch hörbar war der Protest derweil in Augsburg. Dort fand ab 11 Uhr eine große Kundgebung auf dem Martin-Luther-Platz statt. Bei der Demo trugen die Demonstrantinnen und Demonstranten ihre Forderungen vor: Weniger Bürokratie beim Management der Lieferengpässe und einen fairen Ausgleich für die in diesem Zusammenhang geleistete Mehrarbeit.

Außerdem fordern die Apothekerinnen und Apotheker Lohnerhöhungen sowie mehr Planungssicherheit bei der Versorgung mit Medikamenten. Diese Forderungen waren auch im Schaufenster der Rosen-Apotheke in der Friedberger Ludwigstraße zu lesen.

Der Mann im roten Poloshirt nimmt das zur Kenntnis - und macht sich auf die Suche nach einer anderen Apotheke.