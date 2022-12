Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Erkältung, Grippe, RS-Virus: Kinderarztpraxen im Landkreis sind überfüllt

Plus Die Corona-Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Immunsystem von Kindern und Jugendlichen. Die Krankheitswelle belastet Ärzte und Schulen in Aichach-Friedberg.

Von Valentin Kronberger Artikel anhören Shape

Die Kinderärztinnen und Kinderärzte im Landkreis Aichach-Friedberg hat es schwer getroffen. Nachdem die Praxen während der Pandemie schon besonders gefordert waren, ist auch derzeit keine Erholung in Sicht. Mehrere Praxen berichten von einem massiven Ansturm an kranken Kindern und davon, dass medizinisches Fachpersonal an seine Belastungsgrenze kommt. Im Landkreis Augsburg stellen daher manche Praxen schon keine Atteste mehr aus. Auch die Kinderkliniken in Augsburg schlagen Alarm; die Versorgung der Jüngsten gerät dort an ihre Grenzen. Wie sieht es vor Ort aus und wie reagieren Schulen auf die Krankheitswelle?

