Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

Ermittlung an Klinik eingestellt: Angehörige erwägt neue rechtliche Schritte

Plus Die Ermittlungen nach dem Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg sind beendet. Landrat Metzger sieht die Arbeit der Kliniken bestätigt, Angehörige sind enttäuscht.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus Ende 2020/Anfang 2021 schlugen die Emotionen hoch. Und auch jetzt, nachdem die Staatsanwaltschaft Augsburg bekannt gab, dass sie ihre Ermittlungen eingestellt hat, gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Eine Angehörige kündigte im Gespräch mit unserer Redaktion an, sie erwäge nun, zivilrechtlich gegen die Kliniken an der Paar vorzugehen. Es könne nicht sein, dass niemand die Verantwortung für die Todesfälle übernimmt. Was sagen die Geschäftsführung der Kliniken an der Paar und der Landkreis als Träger zum Ende der Ermittlungen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen