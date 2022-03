Krankenhaus Friedberg meldet erneuten Corona-Ausbruch

Acht Patienten und eine Mitarbeiterin des Friedberger Krankenhauses wurden positiv auf Corona getestet. Die Station wurde isoliert. Wie geht es den Erkrankten?

Die Kliniken an der Paar melden den dritten Corona-Ausbruch im Jahr 2022. Dieses Mal trifft es das Krankenhaus Friedberg. Dort sind acht Patienten und eine Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet worden.

Wie das Krankenhaus am Montag mitteilt, haben die Kliniken an der Paar bereits am Donnerstag das Gesundheitsamt informiert, nachdem bei einer Routinetestung vier Patienten und Patientinnen einer Station ein positives Ergebnis hatten. Da laut aktuellem Stand auch eine dort arbeitende Mitarbeiterin positiv getestet wurde, habe man in Absprache zwischen Klinikleitung und Gesundheitsamt am Freitag einen Ausbruch erklärt. Mittlerweile seien davon vier weitere Patientinnen und Patienten betroffen.

Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg: Patienten nicht in kritischem Zustand

Alle wurden umgehend verlegt oder in Isolation entlassen. Die betroffene Station wurde sofort isoliert und ein Besuchsverbot verhängt. Für die Kliniken an der Paar gilt die Regel, dass Corona-Patienten nur in Aichach behandelt werden. Im Krankenhaus Aichach befinden sich aktuell 21 Covid-Erkrankte zur Behandlung, davon eine Person auf der Intensivstation.

Auf den anderen Stationen sind weiter in eingeschränktem Maß Besuche möglich. Seit 9. März gilt für die Einrichtungen in Aichach und Friedberg, dass Kranke ab dem fünften Tag ihres stationären Aufenthaltes jeweils einen Besuch pro Tag im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr für jeweils eine Stunde empfangen dürfen.

Laut Kliniken an der Paar befindet sich niemand von den aktuell infizierten Patienten und Patientinnen in einem kritischen Zustand. Sowohl bei den im Krankenhaus Friedberg zur Behandlung untergebrachten Menschen als auch bei den Mitarbeitenden werden mehrmals wöchentlich Corona-Tests durchgeführt. Die Testfrequenz ist deutlich höher als gesetzlich vorgesehen. Für das komplette Personal gilt eine arbeitstägliche Testpflicht.

Das war eine Konsequenz aus dem Corona-Ausbruch in der Einrichtung im Winter 2020/2021 mit über 100 Infizierten aus Personal und Patientenschaft. In diesem Zeitraum war eine Reihe von Todesfällen zur verzeichnen.

Mit den steigenden Inzidenzwerten Anfang 2022 kam es an den Landkreis-Kliniken erneut zu Ausbrüchen, nämlich im Januar in Friedberg und im Februar in Aichach. Um einen Ausbruch handelt es sich per Definition immer dann, wenn es in einer Einrichtung mindestens zwei Fälle gibt, die in einem Zusammenhang stehen. Außer der Station des Krankenhauses Friedberg sind aktuell vier Pflegeeinrichtungen und eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis von Ausbrüchen betroffen.

Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 2086: Gesunkener Wert liegt an Meldelücke

Die Inzidenz im Wittelsbacher Land lag laut Robert-Koch-Institut am Montag bei 2086. Eine Entspannung gegenüber dem Wert vom Samstag, als sie mit 2395 fast den bisherigen Höchststand erreichte, bedeutet dies jedoch nicht, es handelt sich vielmehr um eine Meldelücke.

Wie das Landratsamt mitteilt, sei das kleine Team im Gesundheitsamt, das am Wochenende die Meldung an das RKI übernommen hätte, wegen Krankheit ausgefallen. Die Meldungen von Samstag und Sonntag wurden daher erst am Montag eingetragen. Ab kommender Woche werden aus personellen Gründen diese Meldungen an den Wochenenden prinzipiell nicht mehr durchgeführt, sondern montags nachgetragen.