Erntedank im Jahr der Unwetter: Für die Altäre reichen eigene Früchte nicht aus

Der Kleingartenverein schmückt die Kirche St. Johannes Mering. Trotz schlechter Ernte kann der Altar gut gefüllt werden. Wir suchen Fotos von Erntedankaltären.

Erntedank soll den Menschen vor Augen führen, wie abhängig sie auch in der heutigen Zeit von der Natur sind. Dieses Jahr wird das besonders deutlich: Micaela Kise vom Kleingartenverein, der dieses Jahr den Altar in der evangelischen Johannes-Kirche schmückt, sagt: "Gerade heuer merkt man den Einfluss des Wetters - der Hagel hat viel zerstört." Der Verein musste daher einiges kaufen, stat selbt Geerntetes zu verwenden. Trotzdem sind in den Kirchen im Landkreis viele schöne Erntedankaltäre aufgebaut worden. Wir wollen sie gerne zeigen - schicken Sie uns gerne ein Foto!

Bereits seit dem dritten Jahrhundert ist das Fest Erntedank verbreitet. In Mering wird heutzutage die Schmückung der Altäre abwechselnd vom Obst- und Gartenbauverein, dem Katholischen Frauenbund und dem Kleingartenverein übernommen. In dem Jahr ist für die evangelische Kirche der Kleingartenverein an der Reihe; Micaela Kiese und Manuela Frosch übernehmen diese Aufgabe.

Traditionell wird an Erntedank ein besonderes Brot gebacken. Foto: Lara Bolz

"Wir gestalten aus Herbst- und Wintergemüse, Obst und Blumen einen schönen Altar zum Dank für die Ernte", erklärt Kiese. Dekoriert wird mit Kürbissen, Kohl, Zucchini, Kartoffeln, Äpfeln, Zwetschgen und vielem mehr. Traditionell wird mit selbst geerntetem Obst und Gemüse, das vom Verein gespendet wird, dekoriert. Durch die schlechte Witterung heuer ist das leider nicht möglich. "Wir mussten eigentlich alles kaufen, da wir so gut wie nichts ernten konnten", sagt Kiese.

Schuld an der schlechten Ernte sind vor allem zwei Unwetter. "Der erste Hagel im Frühjahr hat schon die ersten Schäden verursacht. Der zweite Hagel im Sommer hat dann den Rest zerstört", so Frosch. Ein weiteres Problem waren Mäuse, wie Kiese selbst in ihrem Garten erleben musste. Früher wäre das ein verheerendes Unglück gewesen - sowohl für Landwirte als auch für die Bevölkerung. In Zeiten der Globalisierung, in denen immer alles verfügbar ist, kann man schnell vergessen, wie wichtig die Natur ist. Denn im Supermarkt kann der Verlust schnell wieder ausgeglichen werden. Für die Mitglieder des Gartenbauvereins war es kein gutes Jahr. In allen 50 Parzellen fällt die Ernte spärlich aus. Erntedank hat für die Gärtenerinnen und Gärtner eine große Bedeutung, da sie wissen, wie sehr sie auf die Natur angewiesen sind.

Erntedank in Mering: Das Erntedank-Brot gehört dazu

Die Art der Dekorierung variiert stark nach Region und Gemeinde. In manchen Kirchen ist es Tradition, eine Erntekrone zu gestalten. "Wir legen die Gaben heuer vor dem Altar ab. Letztes Jahr hatten wir eine ganz tolle Schubkarre, die wir schmücken konnten", erzählt Kiese. Jedes Jahr entsteht ein anderer Gabentisch. Immer dabei ist aber das Erntedank-Brot, das meist mit einem Schriftzug und Symbolen verziert ist. "Wir haben unser Brot aus Merching geholt", erzählt die 46-jährige Micaela Kiese. Denn es gibt nicht mehr viele Bäckereien, die das Brot machen.

Den Blumenschmuck hat Manuela Frosch selbst gemacht. Die Floristik ist ein Hobby der 57-Jährigen, ebenso wie das Gärtnern. Seit über 50 Jahren übernimmt der Kleingartenverein nun schon das Schmücken. Als 2021 neue Freiwillige für die Erntedank-Altäre gesucht wurden, meldete sich Kiese. Eine Leidenschaft von ihr ist Dekorieren.

Nach zwei Stunden ist es geschafft - der Altar ist fertig. In dem Kunstwerk steckt viel Zeit und Arbeit - aber auch Liebe zum Detail. Die Prachttafel wurde mit einem Tuch ausgelegt, die Ernte in Schüsseln und Körbe verteilt und alles wurde solange verräumt, bis es am richtigen Platz stand. Nun kann in der evangelischen Kirche das Erntedankfest beginnen. Nach der Feierlichkeit wird die Ernte meistens an die Gemeinde verteilt und an die Meringer Tafel gespendet. Nächstes Jahr schmückt der Kleingartenverein die katholische Kirche. "Über fleißige Helfer und Helferinnen freuen wir uns immer", so Kiese.

Leseraktion: Fotos von Erntedank-Altären in Aichach-Friedberg