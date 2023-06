Ernteeinbußen drohen: Landwirte warten dringend auf Regen

Plus Auswirkung des Klimawandels in Aichach-Friedberg: Die Temperatur liegt deutlich über dem Durchschnitt, der Niederschlag darunter. Die Folge: erste Noternten.

Die Ernte im Landkreis wird in diesem Jahr beim Wintergetreide im Durchschnitt lie­gen. Bei den Hackfrüchten wie Kar­toffeln, Mais und Zuckerrüben wird es Einbußen geben. Momentan hoffen alle, dass es noch ausreichend regnet. So lautet das Fa­zit des Amtes für Ernährung, Land­wirtschaft und Forsten (AELF) Augs­burg bei der Kreiserntefahrt.

Im Landkreis gibt es knapp 45.000 Hektar landwirtschaftliche Flächen. Drei Viertel werden als Ackerland genutzt, auf der Hälfte davon wird Getreide angebaut. Auf der anderen Hälfte wachsen Raps, Kartoffeln, So­ja, Zuckerrüben, Mais und Gemüse. 18 Prozent der Flächen sind Grün­land.