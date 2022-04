Erstkommunion: Ein Fest, das man lange nicht vergisst

Plus Für viele ist es eine wichtige Tradition: die Kommunion. Nach zwei Jahren, in denen die Festlichkeiten auf Sparflamme liefen, kann man jetzt wieder feiern.

Sicher erinnern sich noch viele an den Tag ihrer Kommunion. Wie der erste Schultag oder der 18. Geburtstag bleibt der Anlass im Gedächtnis, im besten Fall mit schönen Erinnerungen. Ich zum Beispiel weiß noch ganz genau, wie hübsch ich mich in meinem weiß-rosafarbenen Gewand gefühlt habe, als ich vorne in der Kirche St. Peter und Paul in Rehrosbach stand. Und der Blumenkranz, den ich damals vor etwa 15 Jahren trug, liegt noch immer unversehrt in meiner Tiefkühltruhe.

