Essen, Trinken, Social Media: So fasten Prominente aus dem Landkreis

Plus Wie fastet ein Bürgermeister - und warum würde eine Influencerin gerne auf Social Media verzichten? Neun Prominente aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erzählen.

Für Roland Eichmann ist es das erste Mal. Wenige Wochen vor seinem 50. Geburtstag will der Friedberger Bürgermeister erstmals in der Fastenzeit verzichten - allerdings nicht aus religiösen Gründen. Als Zeit intensiven Erlebens sieht dagegen Kreisbäuerin Sabine Asum die Zeit, die für sie eine starke spirituelle Komponente hat. Social Media, Alkohol, Fleisch: Wie fasten Prominente im Landkreis? Wir haben nachgefragt - und bekamen überraschende Antworten.