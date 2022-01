Aichach-Friedberg

"Recruiting Days" oder Prämien: Fachkräftemangel macht Firmen erfinderisch

Plus Unternehmen im Kreis Aichach-Friedberg müssen neue Wege gehen, um Mitarbeiter zu bekommen. Bei Segmüller fanden erstmals Bewerbertage statt. Andere Firmen locken mit Prämien.

Von Sabine Roth

Der Fachkräftemangel ist das größte Risiko für die konjunkturelle Entwicklung - auch im Wittelsbacher Land. Zu diesem Ergebnis kam die aktuelle Konjunkturumfrage. Firmen suchen händeringend nach neuen Beschäftigten. Auch in Aichach gibt es Werbeprämien, Antrittsgelder und andere Anreize. Das Möbelhaus Segmüller veranstaltete am Wochenende erstmals einen Bewerbertag. Hier konnten Jobsuchende ohne Bewerbung spontan ins Gespräch mit Verantwortlichen kommen. Wie läuft so etwas ab?

