Falschgeld: Apotheken in Aichach-Friedberg sind alarmiert

Die Sorge um Falschgeld-Betrüger hat sich schnell herumgesprochen. In mehreren Apotheken im Landkreis Augsburg wurde mit gefälschten Hundert-Euro-Scheinen bezahlt. Diese waren erst beim Einzahlen in den Geldautomaten der Banken aufgefallen. Über unterschiedliche Fachportale wurden weitere Apotheken in der Region gewarnt. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg nehmen Apothekerinnen und Apotheker die Geldscheine genauer unter die Lupe. Allerdings weisen sie auf ein ihrer Meinung nach noch größeres Problem hin.

