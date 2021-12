Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Familien im Adventsstress: So gelingt eine friedvolle Weihnachtszeit

Vergangenes Jahr hatte der Familienstützpunkt West in Friedberg die Idee zu einer besonderen Adventslichtaktion. Auch dieses Jahr gibt Sabrina Penn wieder Tipps für eine friedvolle und konfliktfreie Weihnachtszeit.

Plus Corona setzt Familien vor Weihnachten zusätzlich unter Druck. Sabrina Penn vom Familienstützpunkt Friedberg gibt Tipps zum Geschenkekauf und gegen Familienstreit.

Von Heike John

Für manche Familien hat die sogenannte stade Zeit so gar nichts mit beschaulicher Kerzenlichtatmosphäre zu tun. Und nicht wenigen graut es schon vor Streit an den Feiertagen oder gelangweilten Kinder in den Ferien. Die Corona-Pandemie kann familiäre Konflikte verschärfen und die Adventsstimmung trüben. Aus ihrer Beratung im Familienstützpunkt beim Kinderheimverein kennt Sabrina Penn viele Sorgen von Familien - und hat praktische Tipps parat.

