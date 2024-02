Fasching, Kniffel, Kino: Veranstaltungstipps fürs Wochenende 2. bis 4. Februar

Spieletage: Spieletage veranstaltet der Kreisjugendring Aichach-Friedberg vom 1. bis 4. Februar in der Grundschule Aichach-Nord in Aichach. Am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr ist für Jung und Alt Spaß bei Gesellschaftsspielen angesagt. Zur Auswahl stehen etwa 800 Spiele.