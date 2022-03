Flüchtlinge beziehen Wohnungen in Friedberg

Die Sporthalle des Gymnasiums ist wieder frei. Sie wird aber vorerst noch bereitgehalten.

Im Moment sind im Landkreis Aichach-Friedberg 740 ukrainische Flüchtlinge erfasst. Am zurückliegenden Wochenende wurden dem Landratsamt von der Regierung von Schwaben keine weiteren Flüchtlinge zugeteilt. Auch sind zuletzt keine privaten Flüchtlingstransporte im Landkreis angekommen.

Bislang konnten nach Angaben des Landratsamtes die allermeisten Flüchtlinge in den Unterkünften untergebracht werden, die das Landratsamt dafür angemietet hat. Einige sind über private Kontakte erst einmal direkt bei Verwandten oder Freunden untergekommen. Darüber hinaus liegen dem Landratsamt noch rund 450 Angebote für eine private Unterbringung vor.

"Darüber sind wir sehr froh, einige Flüchtlinge haben wir schon auf diesem Weg vermittelt", sagt Simone Losinger, Leiterin der Ausländerbehörde am Landratsamt. Diese private Schiene komme immer dann in Betracht, wenn für Flüchtlinge, die zunächst bei Verwandten oder Bekannten untergekommen waren, Wohnraum gesucht wird. "Immer wenn auf diese Weise Bedarf entsteht, filtern wir auf unserer Liste der privaten Angebote eines heraus, das dazu passt und stellen den Kontakt her", so Losinger.

Landratsamt erwartet noch mehr Menschen aus der Ukraine

Am Montag sind die 64 ukrainischen Flüchtlinge, die vorübergehend in der Sporthalle des Friedberger Gymnasiums untergebracht waren, in zehn der Wohnungen in der Frühlingstraße umgezogen. "Die große Freude darüber war den Familien deutlich anzumerken", berichtet Simone Losinger. Die Sporthalle ist damit erst einmal nicht mehr belegt, soll nach aktuellem Stand aber bis zum Ende der Osterferien als Erstunterkunft bereitgehalten werden. Nach wie vor muss auch mit kurzfristigen Neuankünften im Landkreis gerechnet werden.

Demnächst wird es im Landratsamt eine Sprechstunde für ukrainische Flüchtlinge zur Arbeitsvermittlung geben. Das bereiten Landratsamt und Arbeitsagentur derzeit vor. In Kürze mehr. (AZ)