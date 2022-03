Flüchtlinge können an der Friedberger Frühlingstraße einziehen

Das Engagement der freiwilligen Helfer aus dem Wittelsbacher Land ist groß. Das Landratsamt steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

Voraussichtlich am Montag können ukrainische Flüchtlinge die Wohnungen an der Friedberger Frühlingstraße beziehen, die die Baugenossenschaft zur Verfügung gestellt und freiwillige Helfer in den vergangenen Tagen renoviert haben.

Um die Regierung von Schwaben zu entlasten, hatte der Landkreis seit vergangenem Wochenende 64 Flüchtlinge vorübergehend in der Sporthalle des Friedberger Gymnasiums untergebracht. Noch gibt es keine Informationen darüber, wann und ob diese von dort weiterverteilt werden. Aus Sicht des Landratsamtes sollen die Menschen aber nicht auf unbestimmte Zeit in der Turnhalle bleiben müssen.

Gerne hat der Landkreis darum das Angebot der Baugenossenschaft angenommen. Freiwillige haben die 25 Wohnungen in fünf Häusern auf Vordermann gebracht, gereinigt, manche Stellen frisch verputzt und gestrichen. Derzeit werden sie noch mit dem Wesentlichen eingerichtet.

Wer will Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung stellen?

Wer weitere Unterkünfte zur Anmietung durch das Landratsamt anbieten will, kann sich bei Michael Englhart, Telefon 08251/92-479 oder E-Mail michael.englhart@lra-aic-fdb.de, und Kerstin Siks, Telefon 08251/92-257 oder E-Mail kerstin.siks@lra-aic-fdb.de melden. Für sonstige Wohnungsangebote für ukrainische Staatsangehörige gibt es das Kontakttelefon 08251/92-4817

Wer den Flüchtlingen Möbel, Wohntextilien, Kinderwagen, Fahrräder und Ähnliches zur Verfügung stellen will, kann dies über den Online-Verschenkmarkt der Abfallwirtschaft tun. In den letzten Tagen wurde die Plattform bereits gut genutzt. Zu finden ist sie auf der Internetseite des Landratsamtes sowie in der Abfall-App des Landkreises.

Freiwilligenagentur bündelt die Hilfsangebote für Aichach-Friedberg

Bei der Online-Datenbank für ehrenamtliches Engagement der Freiwilligenagentur im Landratsamt haben sich bislang rund 100 Landkreisbürgerinnen und -bürger registriert. Sie bieten an, ehrenamtlich zu dolmetschen, in Sprachförderung zu unterrichten, Kinder zu betreuen, Essen auszugeben oder bei der Einrichtung von Unterkünften zu unterstützen. Nach und nach sollen sie nun zum Einsatz kommen.

Die Datenbank ist auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.lra-aic-fdb.de/ukraine zu finden; Ansprechpartnerin in der Freiwilligenagentur des Landkreises Aichach-Friedberg ist Christine Harlacher, Telefon 08251/92-4889, oder E-Mail an christine.harlacher@lra-aic-fdb.de. (AZ)