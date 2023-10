Aichach-Friedberg

19:56 Uhr

Freie Wähler und AfD punkten im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Bei der Wahl im Landkreis Aichach-Friedberg liegen erste Ergebnisse vor. Die Direktkandidaten Sturm, Stammnitz, Thumbach und Kuchlbauer müssen auf Endergebnisse noch warten.

Von Eva Weizenegger

Die Freien Wähler und die AfD legten, wie im Großteil Bayerns, auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu. Das freut Marc Sturm, Direktkandidat für die Freien Wähler, und Simon Kuchlbauer, Direktkandidat für die AfD. Ob Sturm oder Kuchlbauer sich Chancen ausrechnen können, über die Liste in den Landtag einziehen werden, ist noch offen.

Enttäuschung und Freude bei den Direktkandidaten im Landkreis Aichach-Friedberg

Simon Kuchlbauer ist am Wahlabend in Mering und informiert sich bei der Auswertung der Briefwahlergebnisse, als er mit unserer Redaktion spricht: "Ich kann noch gar nicht genau sagen, wie wir abgeschnitten haben." Doch der Trend weise nach oben. "Das ist natürlich sehr erfreulich und zeigt, dass wir unsere Wählerinnen und Wähler erreichen." Das habe er schon während des Wahlkampfs an den Infoständen bemerkt. In den nächsten Tagen werde man die Ergebnisse im Landkreis genauer analysieren und warte das endgültige Wahlergebnis ab. Schon jetzt kündigt Kuchlbauer an, diese positive Stimmung mit in den Kommunalwahlkampf zu nehmen. 2018 kam die AfD auf 11,9 Prozent bei den Landtagswahlen.

