Freiwillige bereiten Flüchtlingswohnungen in Friedberg vor

In Aichach-Friedberg helfen weiterhin alle zusammen, um Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Wo kann man sich melden, wenn man sich engagieren will?

Die leer stehenden 25 Wohnungen in fünf Häusern, die das Landratsamt von der Friedberger Baugenossenschaft zur Unterbringung von Menschen aus der Ukraine angemietet hat, können in Kürze bezogen werden. Am Mittwoch waren mehr als 20 Freiwillige in der Friedberger Frühlingsstraße im Einsatz, um mit kleineren Arbeiten diese auf Vordermann zu bringen. Es wurde verputzt, gemalert, geputzt und Betten aufgebaut.

Freiwillige richteten Wohnungen der Baugenossenschaft Friedberg für Geflüchtete aus der Ukraine her. Foto: Landratsamt

Die Freiwilligenagentur des Landratsamts hatte die Ehrenamtlichen vermittelt. Dort kann sich melden oder direkt in eine Online-Datenbank eintragen, wer beispielsweise ehrenamtlich dolmetschen, in Sprachförderung unterrichten, Essen ausgeben oder bei der Einrichtung von Unterkünften unterstützen möchte. Fast 150 Personen haben sich dort bereits eingetragen.

Aichach-Friedberg hilft der Ukraine: Hier kann man sich melden

Ansprechpartnerin in der Freiwilligenagentur des Landkreises Aichach-Friedberg ist Christine Harlacher, Tel. 08251 92-4889, E-Mail: christine.harlacher@lra-aic-fdb.de. Die Online-Datenbank findet sich auf der Internetseite des Landratsamtes. (kru)