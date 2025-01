Friedberg als Stadtteil von Augsburg? Diese Pläne gab es

Heftig fauchte zwischen 1910 und 1916 der Augsburger Eingemeindungszug. Erstmals konnte die für die Stadt recht lästige Lechgrenze überwunden werden. Lechhausen, Hochzoll und Siebenbrunn beantragten damals sogar selbst ihre „Einverleibung“ zur großen Frau Nachbarin. Die klammen Gemeindekassen drängten dazu. Allzu groß war deshalb die Freude des Stadtkämmerers über den Gebietszuwachs nicht. Erst 1949 traute sich dann Augsburg wieder auf das meist recht glatte Eingemeindungsparkett und wagte dabei – recht zurückhaltend – auch den Blick gegen Osten: Nur das kleine Friedberg-West stand aber auf der territorialen Speisekarte. Jahre später wurden die Augsburger deutlich fordernder im Wittelsbacher Land.

Viel Arbeit machten sich die Augsburger 1949 nicht. Sie hatten exakt die gleichen Orte im Visier, die sich bereits 1939 die NS-Stadtverwaltung ohne viel Federlesens unter die kommunalen Nägel reißen wollte, was aber der ausbrechende Zweite Weltkrieg vereitelte. Doch auch 1949 hatten die Augsburger Pech. Man habe jetzt Wichtigeres zu tun, als über Eingemeindungen zu sinnieren, meinte der Regierungspräsident lapidar. Friedberg-West blieb also im Friedberger Hand. Erst im Zuge der Landkreis-Gebietsreform 1971/1972 unternahmen dann Oberbürgermeister Wolfgang Pepper und sein Stadtrat recht mutig einen neuen, deutlich umfassenderen territorialen Anlauf.

Augsburg wollte München flächenmäßig überflügeln

Sehr forsch forderten sie die Eingliederung von gleich 35 Gemeinden. Man träumte von einem Groß-Augsburg, das flächenmäßig selbst München überflügelt hätte. Auch weit ins Wittelsbacher Land hinein wollte sich die schwäbische Metropole erstrecken: Friedberg, Mering und Kissing sollten dabei sein. Ebenso die heutigen Friedberger Ortsteile Derching, Haberskirch, Ottmaring, Rederzhausen, Stätzling und Wulfertshausen. Auch die jetzt zu Affing gehörenden Orte Anwalting und Mühlhausen gehörten zu den Gemeinden, die unter die rot-grün-weiße Zirbelnussfahne kommen sollten. Pech hätten auch die Schmiechener und Unterbergener gehabt.

Nur teilweise sollte der bittere Kelch der Auflösung an dem schon zum Landkreis Landsberg gehörenden Prittriching vorbeigehen. Augsburg war gnädig und wollte sich nur den Gemeindeteil westlich des Lechs anlachen. Klar, dass sich die Stadt am Lech mit diesen völlig überzogenen Vorstellungen Feinde schuf und dass man sich im Innenministerium eine harsche Abfuhr einhandelte. Etwas Ironie gehörte auch dazu. In einem Leserbrief hieß es: „Danke liebe Augsburger, dass ihr nicht auch noch Aichach verspeisen wollt!“ Doch trotz allem: Ein wenig Glück blieb dann für Augsburg doch noch übrig. Entgegen dem eindeutigen Bürgerwillen wurden ihm durch den Bayerischen Landtag wenigstens Göggingen, Haunstetten, Inningen und Bergheim ab 1. Juli 1972 zugeordnet.