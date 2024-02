Aichach-Friedberg

11:45 Uhr

Friedberg erlässt Feuerwehrkosten für Unwetter: Wie halten es andere Orte?

Plus Das Unwetter im August 2023 hat außer Friedberg aus Kissing, Mering und Ried hart getroffen. Müssen die Bürger dort für die Feuerwehreinsätze zahlen?

Von Philipp Holzhey Artikel anhören Shape

Mit geschätzt 13.200 Euro sind der Stadt Friedberg durch die knapp 120 Feuerwehreinsätze während des großen Unwetters am 26. August 2023 hohe Kosten entstanden. Um die ehrenamtlich tätigen Kommandanten vor dem enormen bürokratischen Aufwand zu bewahren, stellt die Stadt den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern die Kosten für Einsätze nicht in Rechnung und verzichtet trotz angespannter Finanzsituation auf die Einnahmen. Mit dieser Maßnahme geht Friedberg bisher unbekannte Wege. Auch die Gemeinden Kissing, Mering und Ried arbeiten gegenwärtig an Lösungen – oder haben diese bereits gefunden.

Kissing hat das Unwetter 2023 schwer getroffen

Am stärksten hat es im Landkreis das Gemeindegebiet von Kissing getroffen. Zerstörte Fassaden, zersplitterte Fenster, verwüstete Felder und tote Tiere waren zu verzeichnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Haus Gabriel mussten wegen eines vom Wind heruntergerissenen Dachs sogar in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt weit über 300 Einsätze verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Kissing im Zusammenhang mit dem Hagelsturm und war drei Tage im Dauereinsatz. Die Folgen sind immer noch sichtbar. Die genaue Kostenhöhe konnte bisher nicht ermittelt werden. "Die Feuerwehr ist immer noch dabei, sich einen genauen Überblick zu verschaffen", so Bürgermeister Reinhard Gürtner. Etwas Konkreteres könne er aktuell dazu nicht sagen. Das Thema soll aber im Hauptausschuss oder im Gemeinderat behandelt werden. Ob Kostenbescheide erstellt werden, ist also offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen