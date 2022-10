Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Friedberg nimmt so viele Wertstoffe an wie Kissing und Mering zusammen

Plus Für Mering und Kissing wird eine neue, gemeinsame Sammelstelle diskutiert. Die Standorte in Merching und Stätzling stehen auf dem Prüfstand.

Von Gönül Frey

Joghurtbecher, Milchtüten und Konservendosen – was die Bürgerinnen und Bürger früher säuberlich sortiert auf den Wertstoffhof bringen mussten, wandert auch im Landkreis Aichach-Friedberg seit 2019 in die gelbe Tonne vor der Haustür. Verbunden war diese Änderung mit einem Umbruch in der Landschaft der Wertstoffhöfe, die in der Zahl drastisch reduziert wurden. Der aktuelle Bericht für den südlichen Teil des Landkreises, der vor Kurzem im Kreisumweltausschuss vorgestellt wurde, gibt detaillierte Informationen dazu, wie sich die Besucherströme entwickelt haben und wie die weitere Entwicklung aussehen könnte.

