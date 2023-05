Friedberger Allgemeine Open: 16.000 Euro für den guten Zweck

Das Wetter bei den Friedberger Allgemeine Open war nicht das beste. Dennoch machen viele Spieler bei dem Benefizturnier mit. Auch bei einer speziellen Herausforderung.

Wäre das Vogelzwitschern und das Laub an den Bäumen nicht, man könnte meinen, es wäre ein Morgen im Februar. Eine schwere, graue Wolkendecke hängt über dem Platz des Golfclubs Tegernbach, der Wind pfeift über die Hügel des 80 Hektar großen Areals und zwischendurch beglücken immer wieder Schauer den wunderbar grünen Rasen der Anlage. Zumindest den Regen hätten die 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Friedberger Allgemeine Open nicht gebraucht, findet Spieler Gerhard Bank. "Bei Sonne spielt es sich einfach schöner." Aber auch so sind die Spielerinnen und Spieler mit Eifer dabei, schließlich gibt es einige Preise einzuheimsen. Und das Wichtigste: Man tut sogar noch etwas für soziale Zwecke.

Benjamin Stürze musste den Ball an Loch 17 aus schwierigem Untergrund heraus spielen. Foto: Bill Titze

Zum zehnten Mal finden die Friedberger Allgemeine Open in Tegernbach statt, über 100.000 Euro an Spenden konnten bereits für die Kartei der Not gesammelt werden. Diese ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, es unterstützt Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. In diesem Jahr kamen im Rahmen des Turniers mehr als 16.000 Euro zusammen. Die Spender haben die Friedberger Allgemeine Open offenkundig nicht vergessen, obwohl diese aufgrund der Corona-Pandemie seit 2019 nicht mehr stattfinden konnten.

Erschwerte Bedingungen bei den Friedberger Allgemeine Open in Tegernbach

Keine leichten Zeiten waren das, auch nicht für Golferinnen und Golfer. Die Ausübung des Sports war in Bayern nämlich während des Lockdowns verboten. Und das, obwohl es wohl kaum einen Sport gibt, bei dem man so viel Abstand halten kann und gleichzeitig an der frischen Luft ist. Ein Umstand, der das Spielen nicht einfacher macht, wie am Samstag in Tegernbach beobachtet werden kann. Das ungemütliche Wetter hat nämlich Auswirkungen auf das Verhalten des Balls. Auf dem nassen Untergrund rollt er langsamer. Außerdem sorgt die hohe Luftfeuchtigkeit dafür, dass die weiße Kugel anders durch die Luft fliegt als bei trockenem Wetter.

Ob es daran liegt, dass es bei Gerhard Bank nicht so gut läuft? Um 10.30 Uhr geht es für ihn in einer Vierergruppe los, schon nach wenigen Minuten ist er genervt, seine Bälle landen meist nicht dort, wo sie hin sollen. Aufs Wetter möchte er das aber nicht schieben. "Man hat eben manchmal schlechte Tage." Zu seinem Glück wird bei den Friedberger Allgemeine Open aber in Zweierteams gespielt, an jedem Loch geht nur das bestes Ergebnis in das Endresultat ein. Für Gerhard Bank bedeutet das: Hoffen auf seine Frau Esther.

Peter Barkhurst hatte bei der Herausforderung "Chip the Champ" kein Glück. Foto: Bill Titze

Einige schaffen Herausforderung "Chip the Champ" in Tegernbach

Die macht ihre Sache auf der Runde tatsächlich besser. Und das, obwohl sie früher gar nichts mit dem Golfen zu tun hatte. "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass mir das mal Spaß macht." Doch dann bekam ihr Mann vor etwa zehn Jahren einen Golfkurs geschenkt, sie machte mit und schon habe sie das "Golffieber" gepackt. Ähnlich ging es ihrer Freundin Andrea Zeis. Freunde hätten sie überredet mitzukommen. "Ich habe dann einen Extremkurs gemacht, vier Tage hintereinander. Das kann ich aber nicht empfehlen, das ist ziemlich hart."

Wie anstrengend Golf ist, zeigt sich bereits nach dem zweiten Loch. Zuvor noch recht warm eingepackt, streifen Esther und Gerhard Bank jeweils ihre obersten Westen ab. "Es wurde jetzt schon ein bisschen warm", sagt Esther Bank, die schon bald den Schirm an ihrem Golftrolley aufspannen muss. Denn eines sind an diesem Tag keine Seltenheit: Schauer. Die halten die Spieler aber nicht davon ab, sich vor dem Clubhaus an eine etwas andere Herausforderung zu wagen. Bei "Chip the Champ" müssen die Spielerinnen und Spieler versuchen, einen Champagnerkorken in ein etwas entfernt aufgestelltes Netz schlagen. Als Preis winkt eine Flasche Champagner. Eine schwierige Aufgabe: Nur rund einem Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelingt das. Viel gelacht wird trotzdem, der Spaß steht eindeutig im Vordergrund.

Gerhard Bank, Esther Bank und Andrea Zeis hatten trotz des Wetters Spaß bei den Friedberger Allgemeine Open. Foto: Bill Titze

Lob für Atmosphäre bei Friedberger Allgemeine Open in Tegernbach

So wie beim ganzen Turnier. Auch am Abend beim feierlichen Champagnerempfang herrscht gute Stimmung, bei Spargel-Thymian-Mousse und Bärlauch Linguine wird nicht nur über Golf geredet. Ein dickes Lob für die Atmosphäre beim Golfclub Tegernbach hat Spielerin Andrea Zeis übrig. "Die Menschen hier sind einfach nett und die Gastronomie ist super." Vielleicht liegt es auch daran, dass trotz bescheidenen Wetters wieder über 70 Spielerinnen und Spieler bei der Friedberger Allgemeine Open mitgemacht haben.

14 Bilder Bildergalerie: So war die Friedberger Allgemeine Open 2023 Foto: Bill Titze

Die Sieger des Tages:

Brutto: 1. Platz: Andrea Zeis/Peter Zeis, 2. Platz: Franz Matys/Michael Erras

Netto Klasse A: 1. Platz: Andreas Kleingütl/Frank Heijnen, 2. Platz: Benjamin Stürze/Franz Cischek

Netto Klasse B: 1.. Platz: Julius Schlegtendal/Daniel Kleiner 2. Platz: Alice Stiene/Peter Stiene

Netto Klasse C: 1. Platz: Rehm Björn/Franz Reicheneder, 2. Platz: Hermann Wölzmüller/Ernst Weber

Longest Drive Damen: Conny Anton

Longest Drive Herren: Daniel Kleiner

Nearest to the Pin: Andreas Kleingütl

Tombolagewinner: Golfwochenende im Biohotel Schweitzer: Jörg Schwarz; Segeltörn Eye oft he Wind: Hans Westner; Ballonfahrt: Karlheinz Lachmuth