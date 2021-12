Friedberger Schwimmschulen geht in der Corona-Pandemie die Luft aus

Plus Geschlossene Bäder, zu wenige Fachkräfte und Corona: Lange Wartezeiten und erschreckende Folgen sind zu erwarten.

Immer weniger Kinder, aber auch Erwachsene können sicher schwimmen. Das zeigen Umfragen und Studien: 60 Prozent der Zehnjährigen sind laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage keine sicheren Schwimmer. Eine zusätzliche Belastung stellt die Corona-Pandemie dar. Die Redaktion hat sich umgehört, wie die Situation in den Schwimmschulen im Landkreis ist: Es kristallisiert sich ein Problem heraus, das sich schon vor Corona zuspitzte.