Frische Himbeeren, Salat vom Feld: Wo kann man Obst und Gemüse pflücken?

Im Sommer locken Felder im Landkreis mit frischem Obst und Gemüse zum Selberernten. Wissen Sie, wo? Wir möchten eine Übersicht zusammenstellen.

In Gärten herrscht Hülle und Fülle. Leuchtende Tomaten, frische Gurken, leckere Kräuter, Johannisbeeren: So drückend die Hitze auch ist, die Sonne beschert eine gute Ernte. Auch ohne Garten muss man nicht auf die Freude über frisches Obst und Gemüse verzichten. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es einige Felder, auf denen man selbst pflücken kann. Wir möchten eine Übersicht erstellen und brauchen dafür Ihre Unterstützung.

Selber ernten - auch ohne Garten

In der Bahnhofstraße in Kissing, in der Nähe der Paartalhalle, leuchten die Zucchiniblüten schon von Weitem. Direkt aus der Erde gezogen landen Karotten im Korb, den Salatkopf kann man sich aussuchen, es gibt Radieschen und Kohlrabi auf dem Feld von Landwirt Alexander Gastl. Man spart die Transportwege, lange Lagerungen - frischer geht es nicht, und das rund um die Uhr, jeden Tag. Gerade für Kinder ist es eine tolle Erfahrung: sehen, wo die wertvollen Lebensmittel wachsen, sie ernten und im besten Fall zu Hause zubereiten. Vielleicht schmeckt das gesunde Grün dann umso besser? Der Obsthof Mahl in Adelzhausen bietet eine Vielzahl an Obst und Beeren. Im Herbst öffnet dann auch die Apfelanlage in Friedberg an der B300, wo direkt von den Bäumen gepflückt werden kann.

Da die Selbsternte-Felder bisher nicht in einer Übersicht gesammelt werden, wollen wir das übernehmen. Sie kennen einen Ort? Oder bieten selbst Gemüse oder Obst zum Selberpflücken an? Schreiben Sie uns gern an redaktion@friedberger-allgemeine oder redaktion@aichacher-nachrichten.de, Stichwort: Selber ernten. Für eine Veröffentlichung benötigen wir die Adresse des Feldes, was angeboten wird und im besten Fall auch, wer es betreibt.