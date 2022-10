Für den Umweltschutz ist mehr Geld im Landkreis nötig

Plus Dem Landschaftspflegeverband laufen durch die aktuellen Preissteigerungen die Kosten davon. Höhere Mitgliedsbeiträge sollen das Defizit schließen.

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg braucht mehr Geld. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass im kommenden Jahr ein Defizit von über 50.000 Euro zu erwarten ist. Nach den Bürgermeistern stimmte jetzt auch der Umweltausschuss des Kreistags einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu.